Головним фінансистом "Укрзалізниці" став екс-член правління страхової компанії

"Укрзалізниця" призначила директором з економіки та фінансів екс-члена правління страхової компанії "AXA Україна" Миколи Іванініва, який змінив на цій посаді Андрія Рязанцева.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Виклики, що стоять сьогодні перед "Укрзалізницею", спонукають до залучення професіоналів, здатних оперативно оцінювати ризики і пропонувати ефективну відповідь на них. У компанії переконані, що саме таким топ-менеджером є Микола Іванінів", - повідомила компанія.

Ключовим завданням нового директора, як відзначають у компанії, є забезпечення ефективного управління фінансами "Укрзалізниці", забезпечення операційної стабільності компанії, залучення та ефективне використання ресурсів для розвитку, зростання інвестиційних доходів і належний контроль витрат.

Іванінів до призначення в "Укрзалізниці" був директором, членом правління СК "AXA Україна" (з 2014 року); фінансовим директором в компанії "Датагруп" (2013-2014 рр.); в різні роки займав посади віце-президента з фінансів і адміністрування RISE Group, фінансового директора в страховій компанії ALICO, керував казначейством Kraft Foods EEMEA HQ.

Крім цього, Іванінів з 2005 року є членом Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів. За версією журналу SBR в 2018 році увійшов в топ-5 фінансових директорів України. Закінчив Тернопільську академію народного господарства, факультет Міжнародного бізнесу та управління.

Як зазначає "Інтерфакс-Україна", Андрій Рязанцев залишається у компанії і призначений на посаду директора з розвитку бізнесу УЗ.

Нагадаємо, УЗ витрачає на утримання інфраструктури в 15 разів більше, ніж заробляє на ній.