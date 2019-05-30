Фахівці МВФ завершили візит до України – результати

Місія Міжнародного Валютного Фонду на чолі з Роном ван Роденом завершила візит до України, проте готова повернутися для продовження дискусій після парламентських виборів.

Про це йдеться в офіційній заяві голови місії МВФ.

Так, за підсумками візиту пан ван Роден зробив наступну заяву:

"Команда фахівців МВФ мала дуже плідні дискусії з владою України, включно з Президентом Зеленським, стосовно перегляду програми стенд-бай між Україною та МВФ. Експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної та податково-бюджетної політики", - йдеться у заяві.

Місія готова повернутися для продовження дискусій після парламентських виборів – "щойно новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики", підкреслив він.

Зазначається, що заяви з нагоди завершення місії віддзеркалюють попередню оцінку експертів МВФ. Проте думки, викладені в таких заявах, є точкою зору фахівців МВФ і не обов’язково є позицією Ради Виконавчих Директорів МВФ, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Команда переможця виборів президента Володимира Зеленського розраховує науспішний перегляд програми stand by МВФ в травні 2019 року.

Нова програма допомоги від МВФ stand-by була підписана наприкінці грудня і розрахована на 14 місяців, протягом яких Україна може отримати 3,9 млрд дол.

Перший перегляд програми запланований на середину травня.

Після цього стане зрозуміло, чи може Україна розраховувати на наступний транш — 1,3 млрд дол.

В дослідженні JP Morgan йдеться, що сфокусованість української влади на парламентських виборах цієї осені не дозволить країні виконати умови Міжнародного валютного фонду в 2019 році і отримати транш.

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Місія МВФ відвідала Київ у період з 21 по 29 травня 2019 року на тлі оновлення влади в Україні.

Під час перебування у Києві місії в МВФ розповіли, що зможуть поновити співпрацю з Україною після виборів до Верховної Ради й призначення нового уряду.

Економічна правда