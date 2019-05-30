Рада відхилила постанову, покликану зробити Україну "фермерською"
Народні депутати відхилили постанову "Про подальшу роботу над законопроектом про внесення змін до статті 41 Конституції про реалізацію прав українських громадян на землю, збереженні власності на сільськогосподарські землі в руках громадян України та сталий розвиток села на основі фермерських господарств" (№6236-П).
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Повідомляється, що проект постанови на засіданні 30 травня підтримали всього 160 народних депутатів (для ухвалення рішення необхідно мінімум 226 голосів "за").
Нагадаємо:
Восени 2018 року народні депутати 267 голосами проголосували "За" включення до порядку денного Верховної Ради законопроекту № 6236/П і направлення його для отримання висновку Конституційного Суду.
Цим законопроектом пропонувалося внести зміни до 41 статті Конституції, доповнивши її новою частиною: "Основою аграрного ладу України є фермерське господарство".
При цьому в назві законопроекту зазначається, що зміни стосуються реалізації прав українських громадян на землю, збереження власності на сільськогосподарські землі в руках українців і сталого розвитку села на основі фермерських господарств.
У січні 2019 року в парламенті був зареєстрований проект постанови про подальшу роботу над цим законопроектом.
Детальніше про ситуацію читайте в колонці: "Вибори головного мозку".
Економічна правда
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