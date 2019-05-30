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Українська компанія почала будувати у Польщі найбільший у Європі фруктовий завод

Четвер, 30 травня 2019, 16:09
 

Група T.B.Fruit почала будувати у Польщі завод із переробки ягід та яблук, заявивши, що він буде найбільшим у Європі.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

Завод будується у польському Бжостовці Мазовецького воєводства.

За даними ЕП, вартість проекту — 40 млн євро.

З компанією T.B.Fruit більшість українців знайомі завдяки торговій марці "Галіція". Власник — Тарас Барщовський.

Компанія виробляє концентровані соки. Загальна потужність переробних заводів T.B. Fruit сягає 1,2 млн тонн концентрованого соку на рік. Компаніє має завод в Молдові і два заводи в Польщі.

Заводи в Польщі переробляють не лише яблука, а й полуницю, малину, смородину, вишню, аґрус. Близько 90% виробленої продукції компанія експортує в інші країни.

Читайте такожЕкспорт заводів. Як українські компанії "пускають коріння" в Європі

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