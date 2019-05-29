Новини 29 травня: про перипетії з аудитом Приватбанку та загрозу держбезпеці

Про що всі говорили сьогодні?

Про стягнення 1,3 мільярда доларів з Росії. Рішення міжнародного інвестиційного арбітражного суду у спорі між Ощадбанком та Росією, яке було прийняте в Парижі, може бути примусово виконано у 154 іноземних державах.

Про справу втікача Лазорка. Міністерство внутрішніх справ зняло з розшуку колишнього главу правління "Укртранснафти" Олександра Лазорка.

Про можливе зростання цін на пальне. Антимонопольний комітет України заявив, що обмеження з боку Росії створюють ризики, які можуть зумовити зростання цін на пальне у роздрібній мережі.

Про звинувачення Рожкової. До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов народного депутата Юрія Савчука, в якому він просить заборонити Катерині Рожковій виконувати повноваження першого заступника голови НБУ.

Про загрозу держбезпеці. Тимчасово виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Іван Баканов заявив про загрозу держбезпеці у результаті фактичної неготовності енергетичної галузі України до повномасштабного введення нової моделі ринку елетроенергіі.

Про перипетії з аудитом Привату. Окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення Національного банку щодо виключення ТОВ "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків.

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