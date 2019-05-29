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Екс-голову "Укртранснафти" і втікача Лазорка зняли з розшуку

Середа, 29 травня 2019, 09:35
 

Міністерство внутрішніх справ зняло з розшуку колишнього главу правління "Укртранснафти" Олександра Лазорка.

Про це свідчать дані на сайті МВС, передає enkorr.

Лазорко був оголошений в розшук у вересні 2015 року з ініціативи Служби безпеки. Йому інкримінували привласнення майна в особливо великих розмірах, що передбачало покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Правоохоронці підозрювали Лазорка за чотирма епізодами: незаконна викачка технологічної нафти з магістральних нафтопроводів; підписання протиправних і антидержавних угод на зберігання нафти зі структурами "Привату"; незаконні витрати на страхування в ПАТ "Укртранснафта"; резервування нафтопроводу Кременчук-Одеса компанією "Синтез Ойл" (пов'язана з групою "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова).

Після оголошення в національний розшук, колишній глава "Укртранснафти" оселився в Лондоні і намагався через українські суди домогтися відновлення на посаді.

У грудні 2015 року МВС повідомило, що передало запит на Лазорка в Інтерпол, але чи був він в результаті оголошений в міжнародний розшук з відкритих джерел невідомо.

У квітні 2018 року Лазорко на кілька днів був знятий з розшуку, але після резонансу в ЗМІ його картка знову з'явилася в базі осіб, які переховуються від правоохоронних органів.

Лазорко очолював "Укртранснафту" з 2009 по 2015 роки. До цього він керував підприємствами групи "Приват" - Дрогобицьким і Надвірнянським НПЗ.

19 березня 2015 року наглядова рада "Укртранснафти" вирішила усунути його від виконання обов'язків. Основною причиною послужили маніпуляції з викачування технологічної нафти та її розміщенням на зберіганні на заводах групи "Приват" у Надвірній, Дрогобичі і Кременчуці.

У 2015 році компанія платила за зберігання близько 2,5 млн грн на день. За проект викачування технологічної нафти Ігор Коломойський пропонував нагородити Лазорка орденом.

Лідера "Привату" Ігоря Коломойського і главу МВС Арсена Авакова пов'язують хороші відносини, про що вони неодноразово публічно заявляли.

"Я, наприклад, добре ставлюся до Коломойського як до людини, і не приховую цього", - розповів в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" Арсен Аваков.

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Укртранснафта Коломойський МВС

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