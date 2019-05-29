Заступника голови НБУ Рожкову можуть відсторонити від справ - суд

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов народного депутата Юрія Савчука, в якому він просить заборонити Катерині Рожковій виконувати повноваження першого заступника голови НБУ.

Про це повідомляє прес-служба Окружного адмінсуду.

"Позивач просить суд визнати протиправними дії першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової щодо незаконного сприяння третім особам у сфері валютного регулювання і нагляду та зобов’язати її утриматись від таких дій", - йдеться у повідомленні.

Серед інших вимог позову – визнати протиправною бездіяльність голови НБУ Якова Смолія та Ради Нацбанку через те, що вони не звільняють Рожкову, та зобов’язати їх це зробити.

Разом із позовом нардеп подав заяву про його забезпечення, в якій просить суд до вирішення спору по суті заборонити Рожковій брати участь у роботі та засіданнях правління Нацбанку, виконувати повноваження першого заступника голови НБУ чи здійснювати будь-яку діяльність на цій посаді.

"Наразі вирішується питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження у справі", - зазначили у суді.

Нагадаємо, раніше бізнесмен Павло Фукс, який хотів придбати "Промінвестбанк", дочку російського "Внєшекономбанку", заявив, що операція зірвалася через заступницю голови Нацбанку Катерину Рожкову та заступника голови Адміністрації президента Олексія Філатова.

Нагадаємо:

15 травня 2018 року Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу НБУ і скасував ухвалу Дарницького райсуду Києва від 26 грудня 2017 року про обмеження повноважень заступника голови НБУ Катерини Рожкової.

27 квітня 2018 року Нацбанк звернувся до Вищої ради правосуддя, а 10 травня - в НАБУ з метою здійснення перевірки дій судді Дарницького райсуду на наявність у таких діях ознак дисциплінарного проступку і ознак вчинення злочину.

Також нагадаємо, що 26 грудня 2017 року суд виніс ухвалу у справі №753/23813/17 №753/23813/17, яким задовольнив клопотання народного депутата Ігоря Луценка і з 26 грудня заборонив Катерині Рожковій "брати участь у роботі і засіданнях правління НБУ, заборонив здійснювати і/або виконувати будь-які дії, пов'язані з виконанням і/або здійсненням повноважень заступника голови НБУ, і/або будь-яку іншу діяльність на посаді заступника голови НБУ до вирішення спору по суті".

Економічна правда