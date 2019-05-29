Що це біткоїться-2. Чому дорожчає біткоїн і коли він "проб'є" 10 тисяч

За квітень і травень 2019 року ціна біткоїна виросла більш ніж удвічі: з 4 100 дол до 8 800 дол. Хто передбачив подорожчання, чому росте ціна "крипти" і наскільки вона підвищиться? (рос)

Во второй половине 2017 года цена биткоина достигла исторического максимума — 19 тыс долл. Затем столь же стремительно она обвалилась и в декабре 2018 года скатилась до 3,3 тыс долл.

Однако весной 2019 года критовалюта выросла более чем вдвое, приблизившись к отметке 9 тыс долл.

Вслед за якорной криптовалютой растет курс большинства форков и альткоинов. Примечательно, что нынешние темпы роста биткоина напоминают динамику осени 2017 года. Тогда с октября по декабрь стоимость "битка" взлетела с 4 тыс долл до 19 тыс долл.

Кто заранее это предусмотрел, каковы причины роста "крипты" и стоит ли ждать очередного ралли?

Ответы на эти вопросы ЭП нашла в комментариях ведущих мировых финансистов и инвесторов.

Спрогнозированный рост

В поисках ответов на вопросы о природе роста криптовалюты и ее перспективах ЭП наткнулась на статью, которая в период ценового дна биткоина предсказала его весенний рост и назвала пять причин для этого.

Текст опубликован в январе 2019 года в онлайн-издании Medium. Его автор — критовалютный трейдер Ричард Годард. Статью он начинает такими словами.

"Если вы читали статьи Medium о криптовалюте и блокчейне в течение последних несколько месяцев, у вас может сложиться весьма пессимистичный взгляд на будущее криптовалюты. Похоже, что для определенной категории людей стало тенденцией критиковать технологии блокчейна.

К счастью, эти материалы редко основаны на серьезных фактах. Но этот тип критического контента, который "открывает глаза" на проблему, всегда дает его автору немедленный рост популярности и своего рода "экспертный" статус".

На момент написания статьи биткоин стоил 3,6 тыс долл. "Да, это дно, но что будет дальше? Бычий рынок", — пишет Годард и называет пять причин.

Технический анализ биткоина

Рост объема торгов и увеличение количества торговых позиций в декабре 2018 года указали на то, что рынок коснулся дна — 3,2 тыс долл 15 декабря. Цена биткоина достигла нижней точки, и восходящее движение возобновилось.

Кроме того, заметно повысился объем торгов, что привело к увеличению волатильности. Данные факторы, вероятно, приведут к значительному росту покупателей, а это, в свою очередь, поспособствует удорожанию биткоина.

Примеры истории

Автор сравнивает ажиотаж и последующее падение курса биткоина с пузырем доткомов, который лопнул в марте 2000 года. Тогда прорывная технология интернет-бизнеса возникла "из ниоткуда". Первоначально ее поддерживал узкий круг "технических ботаников", затем ею заинтересовались компании и предприниматели, все больше людей начали вкладывать в нее средства.

Интерес к технологии достиг критического уровня. СМИ освещали ее целыми днями. Любая компания, связанная с интернет-бизнесом, привлекала огромные суммы денег. Даже наличие определенного термина в названии компании было достаточно, чтобы сформировать ажиотаж вокруг нее и повысить ее ценность.

Примечателен пример британской IT-компании On-line. В 2017 году она сменила название на On-line Blockchain, после чего ее акции влетели на 394%.

Однако пузырь лопнул. Капитализация многих интернет-компаний в марте 2000 года рухнула до минимума, многие разорились. Вместе с тем, капитализация некоторых интернет-компаний выросла в разы, отдельных — на порядки.

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Скорее всего, то же самое случится с биткоином и другими криптовалютами, считает автор. "Продажа биткоинов похожа на продажу акций Amazon в 2000 году после взрыва пузыря доткомов. Я уверен, что вы не хотите сожалеть, что сделали нечто подобное", — говорит Годард.

Развитие криптовалютной экосистемы

Сфера технологии блокчейн, на которой построен биткоин, все еще очень перспективна. Достаточно взглянуть на текущие крипто-сервисы и компании: биржи, кошельки, монеты, ICO. Они продолжают развиваться, вкладывая все больше и больше денег в эту область.

В последние годы произошла еще одна хорошая вещь: очистка рынка от мошеннических проектов вместе с проектами, которые не выдержали рыночной конкуренции. Этот естественный отбор является необходимым шагом для дальнейшего развития каждой новой и конкурентной области, поэтому рынок криптовалюты вступает в 2019 год с намного большими силами.

Стабилизация рынка и конец массовой истерии

Криптовалютный ажиотаж во второй половине 2017 года и в первой половине 2018 года не был положительным явлением для криптовалюты. Шумиха привлекла к криптовалюте миллионы людей, следящих за обманом и надеющихся разбогатеть, ничего не делая. Эта массовая истерия обесценила феномен криптовалюты, сделав ее объектом серьезной критики.

Теперь сфера криптовалюты постепенно избавляется от людей, не имеющих даже базовых экономических или инвестиционных знаний. Читайте також Як ЕП купувала біткоїни і що з цього вийшло: експеримент на 17 тисяч Що знищить Bitcoin

Приходят крупные инвесторы

Для большинства мелких владельцев биткоина снижение цены криптовалюты — это сигнал для ее продажи. Однако при продаже криптовалюты на другой стороне сделки находятся люди, которые ее накапливают.

Когда цена какого-либо актива снижается, мелкие игроки обычно продают его в страхе потерять даже больше, чем они уже потеряли. Напротив, крупные игроки — банки и хедж-фонды — будут покупать эти активы дешево.

Когда цена актива снова растет, крупные игроки получают действительно большую прибыль. Будучи крупными компаниями и имеющими сильные системы управления рисками, они могут позволить себе риски, связанные с хранением больших объемов крайне нестабильных активов.

Что говорят инвесторы о росте биткоина

Самые свежие версии аналитиков по поводу причин роста биткоина во многом совпадают с прогнозом Годарда. Энди Бреннер из американской брокерской компании National Alliance Securities заявил: хоть и невозможно утверждать, кто стоит за скупкой биткоинов, выглядит логичным, что китайские инвесторы используют цифровую валюту в качестве средства для диверсификации.

"Заявка на биткоин совпала с падением курса юаня к доллару", — сказал он.

Репортеры Bloomberg связывают рост курса криптовалюты с тем, что крупные компании стали больше экспериментировать или выпускать продукты, связанные с криптовалютой. Например, тайваньский производитель телефонов HTC выпустил телефон, помогающий людям хранить свои цифровые монеты. Одновременно Facebook создает собственную криптовалюту.

Тем временем одна из крупнейших компаний по управлению активами в мире американская Fidelity Investments создала компанию, которая будет помогать институциональным инвесторам торговать фьючерсами на биткоин.

Биткоин считается рискованным активом, говорит Дэн Хельд, соучредитель фирмы Interchange, которая консультирует компании по вопросам управления криптоактивами. Однако, добавляет он, возрождение валюты может быть первым признаком того, что она рассматривается как более безопасная инвестиция в период нестабильности рынков облигаций и золота.

"Криптовалюта взлетела в цене 20 мая, когда индекс Dow Jones упал на 617 пунктов.

Возможно, инвесторы обратились к биткоинам в качестве актива-убежища.

Это момент биткоина, когда люди на мгновение разочаровываются в правительстве или банковской системе", — отмечает Хельд.

В свою очередь, бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США Тим Массад сказал: "Я не думаю, что кто-то действительно знает, с чем связан рост биткоина".

Пока аналитики и трейдеры гадают о причинах роста курса биткоина, крупные компании продолжают постепенно подключать к своим сервисам криптовалютные технологии. С 24 мая 2019 года абоненты американской телекоммуникационной компании AT&T могут оплатить счет криптовалютой. Услуга реализована в партнерстве с платежным сервисом BitPay.

"AT&T с гордостью заявляет, что она — первый оператор мобильной связи в США, который включил прием криптовалюты. Это не первый большой бизнес. Ранее группа ритейлеров объявила, что будет принимать платежи криптовалютой через платежную сеть Flexa", — пишет журналист Джон Портер.

Что будет дальше

Аналитики полагают, что биткоин будет расти. Возможно — даже выше 20 тыс долл. Авторитетный инвестор и торговец криптовалютами Джош Рейджер отмечает, что курс криптовалюты может достигнуть 9,6 тыс долл.

Глава отдела исследований Fundstrat Global Advisors Том Ли считает, что 10 тыс дол за монету может быть только началом. "Когда биткоин достигнет пятизначных цифр, страх упустить момент появится даже у тех, кто видел биткоин мертвым навсегда", — говорит он.

Технические аналитики придерживаются мнения, что после "взлома" уровня 10 тыс долл только "небо" может стать пределом для "крипты". Тур Демистер из Adamant Capital считает, что биткоин будет держаться в "бычьей" параболе, которая выступает в качестве поддержки курса биткоина с самого дна.

"Актив коснулся параболы в феврале, чтобы начать текущее ралли. Если эта тенденция сохранится, то биткоин может вырасти на 40%, около 3 тыс долл, с нынешних уровней до 11 тыс долл к началу июня", — заключает он.