АМКУ застеріг про можливе зростання цін на пальне через санкції Росії

Антимонопольний комітет України заявив, що обмеження з боку Росії створюють ризики, які можуть зумовити зростання цін на пальне у роздрібній мережі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті АМКУ.

Оскільки близько 80% нафтопродуктів від загального обсягу імпорту ввозиться на територію України з Білорусі та Російської Федерації, ресурсне наповнення ринку та цінова ситуація на ньому безпосередньо залежать від стабільності поставок пального зі вказаних країн. Вітчизняні ринки бензинів, дизельного палива та скрапленого вуглеводневого газу в якості моторного пального є імпортозалежними.

З 1 червня вивезення з Російської Федерації на територію України бензинів моторних, дизельного палива та скрапленого газу буде можливим лише за наявності дозволу, виданого Міністерством економічного розвитку Російської Федерації.

Це створює ризики щодо обмеження конкуренції на ринку оптової торгівлі нафтопродуктами та може зумовити зростання цін на пальне в роздрібній мережі, в тому числі у зв’язку з необхідністю диверсифікації джерел поставок.

Про існуючі загрози стосовно ресурсного наповнення ринку АМКУ повідомив адміністрацію президента України, Раду національної безпеки і оборони України та уряд.

АМКУ зауважив, що пильно стежитиме за ситуацією з метою недопущення учасниками ринку порушень законодавства про захист економічної конкуренції. У разі виявлення таких порушень комітет вживатиме заходи відповідно до чинного законодавства.

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