Новини 27 травня: новий ринок електроенергії, ціни на газ та дефолт України

Про запуск ринку електроенергії. ЄБРР приєднується до інших міжнародних партнерів у рекомендації відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії в Україні на деякий термін із огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не закінчена.

Про зниження цін на газ. "Нафтогаз-України" у червні знижує ціни на газ для промислових споживачів майже на 8% через падіння цін на газ на міжнародному ринку.

Про дефолт України. У команді президента України Володимира Зеленського не підтримали пропозицію олігарха Ігоря Коломойського про дефолт.

Про пенсії. Більшість українських пенсіонерів (50,5%) отримують свої пенсії у "Приватбанку".

Про державний борг. Сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг України в квітні 2019 року зріс на 1,3%, або на 1,03 мільярда доларів - до 79,82 мільярдів доларів.

Про новий контейнерний поїзд. Україна, Білорусь і Литва запустять новий контейнерний поїзд Containerships train.

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Спадщина Порошенка: що дістанеться Зеленському у фінансовому блоці

Незабаром почнеться боротьба за вплив на фінансовий блок країни, який призначає президент. Що може помінятися в НБУ, НКЦПФР або Фонді гарантування і яких кадрових змін варто очікувати.