Половина українських пенсіонерів отримують пенсії у "Приватбанку"

Більшість українських пенсіонерів (50,5%) отримують свої пенсії у "Приватбанку".

Про це свідчать дані, опубліковані на Facebook-сторінці Пенсійного фонду.

Загалом, зі всієї кількості пенсіонерів України більша частина отримує пенсії у банках - 7,3 млн з 11,4 млн. Решта - через мережу "Укрпошти".

Ті пенсіонери, які отримують пенсії у банках, обирають:

50,5% - "Приватбанк";

37,8% - "Ощадбанк";

5,3% - "Райффайзен банк аваль".

Решта (6,4%) - віддають перевагу іншим банкам.

Нагадаємо, що тариф на доставку пенсій на ІІ півріччя 2019 року уряд і президент розглянуть у червні.

Як повідомлялося раніше, середня сума підвищення пенсій із 1 березня 2019 року для українці, пенсії яких підлягали перерахунку, становить 514 гривень.

Про те, чому треба бути обережним і що треба знати, аби накопичити на пенсію, читайте у публікації ЕП: "Як накопичувати кошти на пенсію в недержавному пенсійному фонді".

Економічна правда