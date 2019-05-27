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У Зеленського відкинули ідею Коломойського про дефолт України

Понеділок, 27 травня 2019, 13:28
 

У команді президента України Володимира Зеленського не підтримали пропозицію олігарха Ігоря Коломойського про дефолт.

Про це заявив новий глава президентської партії "Слуга народу" і радник Зеленського Дмитро Разумков на прес-конференції в Києві, передає Liga.net.

"Я думаю, в сьогоднішніх умовах це малоефективний шлях, і навряд чи Україна зможе по ньому піти", - сказав Разумков.

Він нагадав, що завтра, 28 травня, Зеленський зустрінеться з представниками Міжнародного валютного фонду, "де будуть розставлені всі крапки над "і".

Нагадаємо, в інтерв'ю Financial Times мільярдер Ігор Коломойський, який повернувся в Україну після обрання президентом Зеленського, порадив тому оголосити дефолт.

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Зеленський Коломойський дефолт

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