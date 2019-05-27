Коболєв розповів, чому Нафтогаз знизить ціни для промспоживачів майже на 8%

НАК "Нафтогаз-України" у червні знижує ціни на газ для промислових споживачів майже на 8% через падіння цін на газ на міжнародному ринку.

Про це голова НАК Андрій Коболєв написав на своїй сторінці у Facebook.

Коболєв підкреслив, що згідно рішенню уряду, ціна Нафтогазу для комерційних споживачів формує ціну газу для населення, яка діє наступного місяця.

"Відтак, у липні Нафтогаз відпускатиме газ для потреб населення майже на 8% дешевше – 5803 грн за 1 тис. куб.м. (без ПДВ, транспортування та розподілу)", - підкреслив він.

Нагадаємо, у червні НАК знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 7,9% (на 496 гривень) у порівнянні з діючою в травні - до 5,803 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів із ПДВ.

Зазначалось, що така ціна актуальна для споживачів, які закуповують газ обсягом понад 50 тис. куб. м у місяць за умови відсутності боргів перед енергохолдингом.

Економічна правда