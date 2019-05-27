Україна, Білорусь і Литва запустять новий контейнерний поїзд Containerships train.

Про це повідомила прес-служба АТ "Укрзалізниця".

"28 травня керівники залізниць України, Білорусі та Литви і товариств Containerships (Україна), компаній Intermodal Container Service і LG CARGO (Литва) підпишуть угоду щодо реалізації нового проекту - організації перевезень контейнерів у складі контейнерного поїзда Containerships train в поєднанні Литва - Білорусь - Україна і назад ", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, на початку квітня "Укрзалізниця" запустила новий регулярний контейнерний поїзд зі станції "Нижньодніпровськ-Вузол" до станції Славкув (Польща). Цей поїзд став 19-м контейнерним поїздом, що курсує на постійній основі територією України (з них вісім - транзитні).

Контейнерні перевезення "Укрзалізниці" в 2018 році становили 334 963 TEU, що на 13% більше обсягу 2017 року. Збільшення відбулося у всіх видах повідомлень: транзитному - на 24%, експортному - на 17%, внутрішньому - на 11% і імпортному - на 8%.

Економічна правда