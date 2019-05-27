Держборг України виріс на 1,3% у доларовому еквіваленті - Мінфін

Сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг України в квітні 2019 року зріс на 1,3%, або на 1,03 мільярда доларів - до 79,82 мільярдів доларів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

У національній валюті держборг зменшився на 1% - до 2,125 трлн грн завдяки зміцненню гривні.

Мінфін також уточнив, що прямий держборг у квітні в доларовому вираженні виріс на 1,6% - до 69,33 млрд дол (у гривні знизився на 0,7% - до 1,846 трлн грн), хоча зовнішній зменшився на 0,1% - до 40,14 млрд дол (у гривні - на 2,4%, до 1,068 трлн).

Гарантований державою борг за минулий місяць скоротився на 0,7% - до 10,49 млрд дол (у гривні - на 3%, до 279,3 млрд грн), в тому числі зовнішній - на 0,9%, до 10,1 млрд дол (в доларах - на 3,1%, до 268,9 млрд грн).

У цілому з початку року сукупний держборг країни виріс на 1,9%, або на 41,51 млрд, однак в гривневому еквіваленті через зміцнення гривні він скоротився на 2%, або на 43,62 млрд грн.

Як повідомив Мінфін, завдяки зміцненню гривні і погашенню частини валютних боргів частка зобов'язань у доларах в загальній структурі держборгу України за підсумками квітня знизилася до 42,4%, в спеціальних правах запозичення - до 15,6%, в євро - до 9,2% , тоді як в гривні - зросла до 31,8

Крім того, 0,4% і 0,7% держборгу номіновано відповідно в канадських доларах і ієнах.

Офіційний курс гривні, за яким Мінфін розраховує держборг, у квітні зміцнився до 26,619 грн/долар із 27,249 грн/дол на кінець березня і 27,688 грн/дол на початок року.

Нагадаємо:

У січні держборг України виріс через транш МВФ: у доларовому еквіваленті на 4,77%, в гривневому - на 2,17%.

Співвідношення держборгу України до ВВП за підсумками першого кварталу 2019 року знизилося до 59%.

Економічна правда