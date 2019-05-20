Новини 20 травня: Про втрати Порошенка, відставку Гройсмана та боротьбу за Приватбанк

Про що всі говорили сьогодні?

Про втрати Порошенка. П'ятий президент України Петро Порошенко втратив статус мільярдера незабаром після обрання на пост глави держави в 2014 році.

Про відставку Гройсмана. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що прийняв для себе рішення подати у відставку.

Про важкі часи для Huawei. Компанія Google частково призупинила співпрацю з китайським виробником смартфонів і телекомунікаційного обладнання Huawei.

Про домашні СЕС. Комітет ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки готує зміни до закону про "зелені" аукціони, "щоб повністю врегулювати всі питання, пов'язані з домогосподарствами, виходячи з інтересів українських споживачів і активних чесних просьюмер".

Про співпрацю з МВФ. Україна у короткостроковій перспективі зможе утримати макрофінансову стабільність без чергового траншу Міжнародного валютного фонду, проте в довгостроковій перспективі країні необхідно продовжувати співпрацю з МВФ, вважає радник президента Володимира Зеленського з макроекономічної політики Олег Устенко.

Про боротьбу за Приватбанк. Кабінет міністрів 16 травня 2019 року подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування націоналізації Приватбанку.

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"Рекламна чистка": як міняється обличчя Києва

Київська влада два роки тому затвердила нові правила розміщення реклами і нині активно звільняє вулиці міста від зайвих конструкцій. На черзі — міський транспорт.

Що Зеленський каже про економіку: головні обіцянки "ЗеКоманди"

У понеділок відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. ЕП нагадує, що обіцяли зробити в економічній сфері новий гарант у статусі кандидата та його команда.

Економічна правда