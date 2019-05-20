Порошенко за час президентства втратив статус мільярдера — Bloomberg

П'ятий президент України Петро Порошенко втратив статус мільярдера незабаром після обрання на пост глави держави в 2014 році.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, чистий капітал Порошенка знизився майже на 40% - до 705 мільйонів доларів.

Найдорожчий актив екс-президента України - кондитерська компанія Roshen. Серед інших активів Порошенка - банк, телеканал, страхова компанія, кілька сільськогосподарських і харчових підприємств, зазначає Bloomberg.

За даними агентства, найбагатший українець Рінат Ахметов з 2014 року втратив ще більше - 50% капіталу. У нього залишилося 5,5 млрд доларів.

Втрати Порошенка та Ахметова у відсотках

Нагадаємо:

Бізнесом Порошенка керують фірми близьких друзів.

В оновленому рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes Рінат Ахметов посів 272-е місце.

Він традиційно очолює рейтинг 100 найбагатших українців. З 2014 року року компанії Ахметова придбали активів на суму приблизно 22 мільярди гривень.

Економічна правда