Порошенко за час президентства втратив статус мільярдера — Bloomberg
П'ятий президент України Петро Порошенко втратив статус мільярдера незабаром після обрання на пост глави держави в 2014 році.
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, чистий капітал Порошенка знизився майже на 40% - до 705 мільйонів доларів.
Найдорожчий актив екс-президента України - кондитерська компанія Roshen. Серед інших активів Порошенка - банк, телеканал, страхова компанія, кілька сільськогосподарських і харчових підприємств, зазначає Bloomberg.
За даними агентства, найбагатший українець Рінат Ахметов з 2014 року втратив ще більше - 50% капіталу. У нього залишилося 5,5 млрд доларів.
Нагадаємо:
Бізнесом Порошенка керують фірми близьких друзів.
В оновленому рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes Рінат Ахметов посів 272-е місце.
Він традиційно очолює рейтинг 100 найбагатших українців. З 2014 року року компанії Ахметова придбали активів на суму приблизно 22 мільярди гривень.
Економічна правда
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