Україна може обійтися без чергового траншу МВФ — радник Зеленського

Україна у короткостроковій перспективі зможе утримати макрофінансову стабільність без чергового траншу Міжнародного валютного фонду, проте в довгостроковій перспективі країні необхідно продовжувати співпрацю з МВФ, вважає радник президента Володимира Зеленського з макроекономічної політики Олег Устенко.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Щоб покрити виплати за борговими облігаціями, у нас є резерви Єдиного казначейського рахунку і" подушка безпеки "у вигляді більш 20 млрд доларів золотовалютних резервів. Україна зараз не може вийти на зовнішні ринки запозичення капіталу. Вони дорогі для нас - доведеться платити близько 10% річних ", - сказав Устенко.

У той же час Устенко вказав на те, що відсутність співпраці з МВФ не дозволить залучити кошти від Європейського Союзу і Світового банку.

"Але як тільки країна увійде в стадію переговорного процесу про відкриття нової програми, це вже буде позитивним сигналом і на зовнішніх ринках може знову з'явитися вікно можливостей", - зазначив Устенко, який також займає посаду виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера.

Нагадуємо:

Місія Міжнародного валютного фонду 21 травня розпочне роботу в Україні для оцінювання виконання поточної програми співробітництва з фондом stand-by і консультацій за IV статтею статуту МВФ.

Команда переможця виборів президента Володимира Зеленського розраховує науспішний перегляд програми stand by Міжнародного валютного фонду в травні 2019 року.

Нова програма допомоги від МВФ stand-by була підписана наприкінці грудня і розрахована на 14 місяців, протягом яких Україна може отримати 3,9 млрд дол.

Перший перегляд програми запланований на середину травня.

Після цього стане зрозуміло, чи може Україна розраховувати на наступний транш — 1,3 млрд дол.

В дослідженні JP Morgan йдеться, що сфокусованість української влади на парламентських виборах цієї осені не дозволить країні виконати умови Міжнародного валютного фонду в 2019 році і отримати транш.

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