Що Зеленський каже про економіку: головні обіцянки "ЗеКоманди"

У понеділок відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. ЕП нагадує, що обіцяли зробити в економічній сфері новий гарант у статусі кандидата та його команда.

За час передвиборчої кампанії "ЗеКоманда" була не багатослівна та порівняно з конкурентами в ефірі з'являлася нечасто.

Тим не менше, у заявах, які звучали від кандидата та його команди, були обіцянки стосовно економічного вектора країни.

"Економічна правда" зібрала основні фінансові та економічні тези президентської команди.

Що буде з Нацбанком

Стабільність держави залежить від її економічного стану, тому важливим питанням нової влади є плани щодо реформування ключових фінансових структур, зокрема НБУ.

Свою позицію стосовно політики НБУ висловив Данило Гетьманцев, який відповідає за економічний та податковий напрямки у "ЗеКоманді". Він засуджує дії Нацбанку і вважає, що структура потребує серйозних змін.

"Ми різко негативно оцінюємо минулу політику НБУ, яку в народі назвали "банкопадом". Визнання неплатоспроможності великої кількості банків, з одного боку, оздоровило банківську систему, а з іншого боку, це було зроблено за рахунок населення…

Для нормального функціонування банківської системи необхідна стабільність, тому ми виступаємо за поступовий розвиток банківської системи в країні", — заявив Гетьманцев.

Також він додав, що команда нового президента не збирається робити різкі рухи в питанні призначення нового керівника НБУ. "Все, що ми робимо, ми будемо робити тільки в рамках закону. Ми розуміємо, що це питання стабільності банківської системи, тому різких рухів тут не буде", — пообіцяв він.

Як відомо, 10 травня голова НБУ Валерія Гонтарєва подала у відставку. Її наступник Яків Смолій тривалий час виконував обов'язки голови НБУ і лише в березні став керівником Нацбанку де-юре.

Чи віддадуть Приватбанк Коломойському

Приватбанк — одна з головних тем на порядку денному. У 2016 році банк націоналізували і з того часу між державою та олігархом Ігорем Коломойським, з яким пов'язують Володимира Зеленського, триває війна в судах.

Своє ставлення до майбутнього Приватбанку президент висловив в інтерв'ю "Радіо Свобода". Він сказав, що Приватбанк — державна установа і він не розуміє, чому вона повинна повертатися Коломойському.

"Та мені все одно, що буде з Ігорем Коломойським. Ну, це повинні розбиратися… Приватбанк зараз — державна установа, чому вона повинна повертатися Коломойському?" — заявив Зеленський.

Люди з його команди дали більш гнучку оцінку цій справі, стверджуючи, що питання Приватбанку ніяк не стосується на той час ще майбутнього президента.

Так, екс-міністр фінансів і радник Зеленського Олександр Данилюк сказав: "Вважаю, що зараз ніхто не повинен торкатися справи Приватбанку і навіть теоретично впливати на подальший хід подій. Повинна бути вибудована стіна між нами та справою Приватбанку, інакше це підірве довіру та дискредитує президента".

Пізніше експерт з банківської діяльності команди Зеленського Вікторія Страхова розповіла про можливий варіант із взаємозаліком "націоналізованих грошей" екс-власників Приватбанку та непогашених кредитів, виданих їхнім же компаніям.

Не заважати бізнесу

На відмінну від змістовних заяв про Приватбанк, команда Зеленського не соромиться ділитися своїми планами стосовно розвитку бізнесу в Україні. Зеленський не раз наголошував, що збирається створити комфортні умови для ведення бізнесу в Україні.

"Зеленський спілкувався з представниками ІТ-індустрії, де сказав: "Я вважаю, що ви розвиваєтеся правильно, головне — вам не заважати". Я також дотримуюся такої думки, що ні президент, ні влада не повинні заважати розвитку підприємницької діяльності в країні", — заявив Данилюк.

Проте така свобода чекає бізнес не у всьому. Команда обіцяє не давати бізнес-структурам впливати на політику та медіа.

"Я впевнений, що не можуть великі фінансові структури (не важливо — олігархи чи не олігархи) впливати на політику країни. Не мають вони права мати своїх депутатів. Про це теж треба домовлятися і зробити те, що я зробив на "Інтері" — відокремити редакційну політику від бізнесу", — сказав президент в одному з інтерв'ю.

Реформа податкової системи

Найбільш предметні та чіткі обіцянки команди Зеленського звучали щодо пільгової системи.

Першим пунктом у планах стосовно податкової системи є реформування оподаткування доходу. Сюди входить введення податку на виведений капітал та запровадження "нульової декларації".

"Усі роки влада штучно створювала ситуацію, за якої чесно вести бізнес в Україні для підприємця було неможливо. Тому ми запровадимо одноразову "нульову декларацію" для бізнесу. Кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати та легалізувати свої доходи.

Отримані кошти підуть на зменшення тарифного навантаження для малозабезпечених. Пройшовши "економічне чистилище", кожен отримає шанс у подальшому чесно вести бізнес у країні", — зазначається у передвиборчій програмі Зеленського.

Володимир Гетьманський, відповідальний за економічний напрямок у команді, називає три напрямки реформування податкової системи: діджиталізація податкових процедур, реформа оподаткування доходів та реформування системи податкових органів.

Діджиталізація передбачає переведення всіх адміністративних податків в електронну форму, введення електронного чека, запуск електронного кабінету та створення єдиного рахунку для сплати податків.

Третьою гілкою реформи податкової є реформування податкових органів.

Команда Зеленського хоче передати повноваження Державної податкової служби Службі фінансових розслідувань, яка буде здійснювати управлінський аудит податкової та митниці. Йдеться також про плани ліквідації податкової поліції, покращення матеріально-технічного забезпечення податківців та забезпечення кадрами служб.

Також Гетьманський підкреслює, що команда ставить за мету деофшоризацію бізнесу — перекриття можливостей для бізнесу ховати свої активи в офшорах, тобто в юрисдикціях, які не оподатковують діяльність бізнесу.

Йдеться про співробітництво з іноземними структурами та автоматичний міжнародний обмін податковою інформацією.

Це тісно пов'язано з введенням податкової амністії, яка дозволяє державі пробачити бізнесменові ухилення від податків, якщо той легалізує весь свій дохід. Така амністія не поширюється на кошти, отримані незаконним шляхом (корупційні схеми, торгівля людьми).

Команда обіцяє ввести жорсткіші покарання за ухилення від сплати податків і за незаконні дії державних органів. "Держава має відповідати перед платником податків так само, як і платник податків — перед державою", — наголошує Гетьманцев.

Усе в скарбничку

Ставлення команди "Зе" до співробітництва з міжнародними фінансовими інституціями позитивне. Можливість отримання траншів від МВФ Зеленський прокоментував так: "Дають транш — треба брати. Усе в скарбничку!".

За час передвиборчої кампанії журналісти не раз пов'язували Зеленського з Коломойським. Останній відомий тим, що не віддає борги.

Тимчасом Гетьманцев щодо повернення боргу МВФ та економічної співпраці з ЄС упевнено сказав, що всі зобов'язання за позиками Україна повинна виконати, а подальша співпраця з кредиторами залежатиме від потреб держави.

"Україна повинна виконати взяті на себе обов'язки у повній відповідності з укладеними угодами. Разом з цим, ми впевнені, що об'єктивні причини для кратного росту об'єму державного боргу відсутні. Проте залучення цільового фінансування на державні проекти, в першу чергу, інфраструктурні, виправдане", — заявив Гетьманцев.

Крім економічних траншів, команда обіцяє залучати інвесторів.

"Я хочу, щоб тут були "бабки" (гроші. — ЕП) в безпеці, щоб усі світові компанії приїжджали сюди і вкладали. Загалом, це одна з альтернатив будь-якому військовому союзу. Та зажени сюди "америкосів" (американців. — ЕП), китайців, дай їм ліцензію на видобування газу — подивимося, хто прийде сюди нас підривати!", — наголосив Зеленський.

Чи пробачати ФОПам борги

Чимало дискусій спричинила тема списання з фізосіб-підприємців боргів з єдиного соціального внеску.

З 2016 року діє закон, за яким ФОП зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок — загальнообов'язкове соціальне страхування. Ставка ЄСВ становить 918 грн.

Команда Зеленського збирається подати законопроект, який звільнить від цього податку ФОП, які не працюють. Мова йде про ФОП, відкриті до ухвалення законопроекту, які не працювали і зараз мають борги за ЄСВ.

Гетьманцев заявив, що планує списати загальний борг з ФОП з 2016 року на 7,4 млрд грн. Однак платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" повідомляє, що такої цифри не існує.

"Загальний податковий борг ФОП національному бюджету становить 2,05 млрд грн, місцевим бюджетам — 3,61 млрд грн. Причому з 2017 року борг національному бюджету виріс лише на 500 млн грн. Якщо ж розглядати сегмент "сплячих" ФОП, які не платили ЕСВ, то борг таких ФОП становить лише 12 млн грн", — зазначається в повідомленні сервісу.

Що підготували для народу

"ЗеКоманда" планує запровадити загальне декларування доходу, яке буде стосуватися всіх. Винятком будуть лише ті групи населення, які отримують дохід від держави, наприклад, пенсіонери. Команда пояснює таке рішення тим, що це європейський підхід, який допомагає рахувати кошти.

"Загальне декларування — це "фішка", яка дозволить нам підходити до питання по-європейськи. Вимагати не тільки від держави, а й від себе", — коментує Гетьманцев.

Будь-які пропозиції, які буде вносити президент на розгляд парламенту, за словами "ЗеКоманди", спочатку проходитимуть народне голосування. Місцем для "референдуму" буде електронний майданчик.

"Майданчик ще не затверджено, але я запропонував Taxlink (taxlink.ua, інтерактивна платформа податкових знань, Данило Гетьманцев є одним з її експертів. — ЕП)", — зазначив Гетьманцев.

Також команда пропонує ввести дворівневу пенсійну систему. Вона передбачає рахунки для спеціальних доплат від роботодавців тим, хто працював на шкідливих виробництвах.

"Так, ми виступаємо за дворівневу пенсійну систему. Проте, на нашу думку, перехід повинен бути поетапним", — каже Гетьманцев.

Не забула "ЗеКоманда" про військовослужбовців. Їм, як і працівникам податкової, Зеленський обіцяє підвищити зарплати. "Моє завдання — зробити так, щоб зарплата військовослужбовців була на рівні натівських стандартів", — пише Зеленський у передвиборчій програмі.

Команда також хоче створити "економічний паспорт українця". Громадяни будуть накопичувати бонуси від реалізації природних благ і матимуть можливість їх використати, досягнувши повноліття.

"Кожна дитина матиме право накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природних благ (надра, земля). Після досягнення повноліття дитина отримає ці накопичення як власний стартовий капітал. Українець повинен стати основним акціонером України!" — написано в передвиборчій програмі Зеленського.