Новини 9 квітня: про боротьбу Коломойського, бетонну дорогу та мільярди від заробітчан
Про що всі говорили сьогодні?
Про зарплати керівників держкомпаній. Економічна правда з'ясувала, які зарплати отримують топ-менеджери найбільших державних компаній.
Про бетонну дорогу. В Кобеляцькому районі Полтавської області 9 квітня відкрили рух новою ділянкою першої в Україні цементобетонної дороги.
Про чудовий поїзд. Поїзд Київ-Варшава увійшов до списку CNN "Найкращі нічні поїзди Європи".
Про загрозу для приватних СЕС. Міністр енергетики Ігор Насалик запропонував уряду ввести обмеження для встановлення в Україні домашніх приватних сонячних електростанцій потужністю до 30 кВт.
Про мільярди від заробітчан. За минулий рік обсяги грошових переказів в Україну становили 14 мільярдів доларів, що на 19% більше, ніж у 2017 році.
Про боротьбу Коломойского. Господарський суд Києва розглядає позов олігарха Ігоря Коломойського про визнання недійсним договору купівлі-продажу державою акцій Приватбанку.
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