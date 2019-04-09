Новини 9 квітня: про боротьбу Коломойського, бетонну дорогу та мільярди від заробітчан

Про що всі говорили сьогодні?

Про зарплати керівників держкомпаній. Економічна правда з'ясувала, які зарплати отримують топ-менеджери найбільших державних компаній.

Про бетонну дорогу. В Кобеляцькому районі Полтавської області 9 квітня відкрили рух новою ділянкою першої в Україні цементобетонної дороги.

Про чудовий поїзд. Поїзд Київ-Варшава увійшов до списку CNN "Найкращі нічні поїзди Європи".

Про загрозу для приватних СЕС. Міністр енергетики Ігор Насалик запропонував уряду ввести обмеження для встановлення в Україні домашніх приватних сонячних електростанцій потужністю до 30 кВт.

Про мільярди від заробітчан. За минулий рік обсяги грошових переказів в Україну становили 14 мільярдів доларів, що на 19% більше, ніж у 2017 році.

Про боротьбу Коломойского. Господарський суд Києва розглядає позов олігарха Ігоря Коломойського про визнання недійсним договору купівлі-продажу державою акцій Приватбанку.

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Бюджетна "гречка". На яких депутатів витратив гроші Кабмін у 2018 році

Рух "Чесно" проаналізував, як розподілялись субвенції на соціально-економічний розвиток в 2018 році з огляду на фракційну та регіональну належність депутатів.