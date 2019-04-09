Поїзд Київ-Варшава потрапив у список найкращих у Європі за версією CNN

Поїзд Київ-Варшава увійшов до переліку CNN "Найкращі нічні поїзди Європи".

Про це у Facebook написав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Поїзд Київ-Варшава увійшов до переліку CNN "Найкращих нічних поїздів Європи". Поїзд # 1 йде в ЄС! "- написав міністр.

У свою чергу глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов написав, що згоден із цим, і закликав тих, "хто ще не подорожували до Європи поїздами української залізниці, оцінити сервіс і комфорт".

CNN відзначають, що потяг Київ-Варшава пропонує пасажирам поїздки у трьох-, двох- і одномісних купе. Час у дорозі — 17 годин. Водночас зазначається, що послуги харчування у поїзді немає, однак пропонується чай, кава і закуски.

Нагадаємо:

У серпні 2017 року квитки на поїзд Київ-Варшава подешевшали на тисячу гривень.

У вересні того ж року УЗ збільшила кількість вагонів у поїзді Київ-Варшава.

Також нагадаємо, що в 2019 році "Укрзалізниця" планує запустити потяг Київ-Берлін.

Економічна правда