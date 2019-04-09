Міненерго почало боротьбу з домашніми сонячними електростанціями

Міністр енергетики Ігор Насалик запропонував уряду ввести обмеження для встановлення в Україні домашніх приватних сонячних електростанцій потужністю до 30 кВт.

Про це написав голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook.

У листі, яке Міненерго направило на Кабінет міністрів, ідеться про те, щоб заборонити домашні СЕС встановлювати на землі, а можна було тільки на дахах або фасадах (дотепер можна і на землі, і на дахах), повідомив Герус.

Міністр інформує Кабмін, що вже 7,5 тис домогосподарств поставили такі приватні СЕС загальною потужністю 160 МВт, і це "переросло у високорентабельний бізнес", тому державі слід ввести обмеження.

За словами Геруса, домашні приватні СЕС несуть найменше шкоди та найбільше користі для енергосистеми: середній розмір такої сонячної станції зараз становить 21 кВт, вони наближені до споживачів, сприяють енергоефективності та розвивають середній клас - розмір інвестицій у такі проекти становить 15-20 тисяч доларів.

Експерт зазначає, що обмеження діятимуть на користь енергокомпанії ДТЕК Ріната Ахметова. За його словами, через обмеження українцям буде складніше самостійно виробляти е/е і доведеться "купувати дорого у Ахметова".

"Лише одна сонячна станція ДТЕКу Ахметова на енергопрофіцитному Півдні України має потужність 240 МВт і це більше, аніж 160 МВт у 7500 домогосподарств-маленьких СЕС по всій Україні", - порівняв він.

Нагадаємо, на початку 2019 року ДТЕК Ахметова запустила одну з найбільших в Європі сонячних електростанцій.

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