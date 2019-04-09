В Україні відкрили рух першою бетонною дорогою

В Кобеляцькому районі Полтавської області 9 квітня відкрили рух першою ділянкою цементобетонної дороги в Україні.

Про це у Facebook написав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Перша ділянка бетонної дороги в Україні відкрита для руху транспорту! Збудовано за найсучаснішими технологіями, гарантія — 28 років!" — зазначив міністр.

Водночас Служба автомобільних доріг у Полтавській області на своїй сторінці у Facebook повідомляє, що наразі рух дозволено лише правим проїздом автодороги Н-31 Дніпро-Решетилівка.

"Поки що дозволили рух по 1.7 км по правому проїзду автодороги Н-31 Дніпро-Решетилівка. Першим проїхав чорний Мерседес! Як думаєте, це добрий знак?" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Омелян, говорячи про те, де в Україні збудують бетонні дороги, назвав Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області.

Нагадаємо, що у Полтавській області в рамках реконструкції автомобільної дороги Н-31 Дніпро-Решетилівка збудують дорогу в обхід міста Кобеляки і новий мостовий перехід через річку Ворскла.

Також нагадаємо, що в кінці березня 2019 року в Україні запрацював портал контролю за