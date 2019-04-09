В Україні відкрили рух першою бетонною дорогою
В Кобеляцькому районі Полтавської області 9 квітня відкрили рух першою ділянкою цементобетонної дороги в Україні.
Про це у Facebook написав міністр інфраструктури Володимир Омелян.
"Перша ділянка бетонної дороги в Україні відкрита для руху транспорту! Збудовано за найсучаснішими технологіями, гарантія — 28 років!" — зазначив міністр.
Водночас Служба автомобільних доріг у Полтавській області на своїй сторінці у Facebook повідомляє, що наразі рух дозволено лише правим проїздом автодороги Н-31 Дніпро-Решетилівка.
"Поки що дозволили рух по 1.7 км по правому проїзду автодороги Н-31 Дніпро-Решетилівка. Першим проїхав чорний Мерседес! Як думаєте, це добрий знак?" — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Раніше Омелян, говорячи про те, де в Україні збудують бетонні дороги, назвав Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області.
Нагадаємо, що у Полтавській області в рамках реконструкції автомобільної дороги Н-31 Дніпро-Решетилівка збудують дорогу в обхід міста Кобеляки і новий мостовий перехід через річку Ворскла.
Також нагадаємо, що в кінці березня 2019 року в Україні запрацював портал контролю за
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