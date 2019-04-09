Заробітчани перерахували в Україну рекордні 14 мільярдів доларів

За минулий рік обсяги грошових переказів в Україну становили 14 мільярдів доларів, що на 19% більше, ніж у 2017 році.

Про це йдеться у даних Світового банку.

Так, Україна стала лідером за вхідними грошовими переказами в регіоні, обігнавши Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан і Росію.

"Цей сплеск в Україні відображає переглянуту методологію оцінки вхідних грошових переказів, так само як зростання попиту в сусідніх країнах на робочих-мігрантів", — йдеться у повідомленні.

У цілому в країни Європи і Центральної Азії в 2018 році надійшло 59 млрд доларів. Із цих коштів майже чверть переказів надійшли саме в Україну.

Лідером серед одержувачів грошових переказів у світі в минулому році стала Індія — туди надійшло 79 млрд дол. За нею йдуть: Китай (67 млрд дол), Мексика (36 млрд дол), Філіппіни (34 млрд дол) і Єгипет (29 млрд дол).

Нагадаємо:

Через трудову міграцію в Україні може прискоритися зростання цін і сповільнитися економічне зростання, констатували в НБУ.

Як повідомлялося раніше, українці зможуть без комісії пересилати гроші з Європи.

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Економічна правда