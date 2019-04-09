Коломойський у суді вимагає повернути йому акції Приватбанку

Господарський суд Києва розглядає позов олігарха Ігоря Коломойського про визнання недійсним договору купівлі-продажу державою акцій Приватбанку.

Про це повідомила ЕП прес-служба Приватбанку.

9 квітня суд прийняв до розгляду заяву про зміну предмета позову.

Коломойський і кіпрська компанія Triantal Investments Ltd. доповнили свій позов новими вимогами до України про повернення кожному з них відповідного пакету акцій Приватбанку.

До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.

Суд також відмовив міністерству фінансів у задоволенні клопотань про залишення позовної заяви без розгляду.

Мінфін ставив під сумнів процесуальну право- і дієздатність кіпрської компанії, а також вказував на відсутність у позовній заяві будь-яких доказів наявності права власності Коломойського на прості іменні акції Приватбанку.

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Нагадаємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.

Зараз Окружний адміністративний суд Києва розглядає справу за позовом Ігоря Коломойського про націоналізацію ПриватБанку, наступне засідання призначено на 18 квітня.

Серед низки позовних вимог позивач, зокрема, просить суд визнати протиправними та скасувати рішення правління НБУ про віднесення Приватбанку до категорії неплатоспроможних, рішення про затвердження пропозиції НБУ про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, а також рішення ФГВФО про запровадження тимчасової адміністрації у банку та делегування повноважень тимчасового адміністратора відповідного банку.

Економічна правда