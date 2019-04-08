Новини 8 квітня: Коломойський та "Приватбанк", звільнення в "Укрзалізниці"

Про Коломойського і Приватбанк. Ігор Коломойський заявляє, що не має наміру повертати собі націоналізований "Приватбанк", але хоче повернути капітал у 2 мільярди доларів. Крім того, олігарх назвав Міжнародний валютний фонд одним із бенефіціарів націоналізації фінустанови.

Про звільнення в "Укрзалізниці". Наглядова рада "Укрзалізниці" прийняла рішення звільнити з посади двох членів правління компанії.

Про 6 мільярдів на фермерство. У 2019 році уряд країни виділить на розвиток фермерства 5,9 мільярдів гривень.

Про "Дніпроавіа". Державний "Приватбанк" позбавили прав вимоги до авіакомпанії Коломойського на 1,5 мільярда гривень.

Про мелодії, гороскопи, анекдоти. Українці втрачають на "прихованих" послугах мобільних операторів до 100 мільйонів на рік.

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Фокус на Приватбанк. Чи поверне Зеленський Коломойському банк після виборів

Перемога Зеленського у першому турі виборів активізувала розмови про майбутнє Приватбанку. Чи є ймовірність, що Коломойський зможе повернути найбільший банк країни?

Ігор Коломойський: Мені не потрібен "Приват", але нехай повернуть 2 мільярди доларів

Екс-власник Приватбанку розповів про те, чого він очікує від судових суперечок навколо банку і чому розраховує на компенсацію. (рос)