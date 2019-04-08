З "Укрзалізниці" звільнили двох членів правління — джерело

Наглядова рада "Укрзалізниці" прийняла рішення звільнити з посади двох членів правління компанії.

Про це ЕП повідомив співрозмовник в уряді.

Так, за даними співрозмовника, мова йде про Сергія Михальчука та Олександра Бужора. Рішення було прийнято 5 квітня.

"Офіційно про це буде оголошено найближчими днями", - заявив співрозмовник.

"Наскільки мені відомо, іншої кандидатури до складу правління не вводилося. Швидше за все, в "Укрзалізниці" вирішили почати кадрові чистки людей з негативною репутацією", - додав він.

Нагадаємо:

У квітні 2018 року СБУ та ГПУ прийшли з обшуками в "Укрзалізницю" до Михальчука. Він підозрювався "у справі зловживань в особливо великих розмірах і злочинній змові з метою корупційних доходів" разом з братами Дубневичами.

У 2009-2011 роках він був заступником гендиректора "Укрзалізниці" Михайла Костюка. Останній відомий тим, що запатентував разом із Дубневичами рейкові скріплення, за які УЗ щороку сплачувала мільйони гривень.

У серпні 2018 року Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 36 протоколів про адміністративні правопорушення щодо неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані члена правління ПАТ "Укрзалізниця" Олександра Бужора.

"Олександр Бужор, отримуючи дохід за місцем здійснення трудової діяльності, зобов'язаний був подавати відповідне повідомлення про отримання авансу і другої половини заробітної плати, оскільки сума нарахованих йому коштів значно перевищувала встановлений поріг і становила від 101 739 до 337 861 гривні. Однак чиновник жодного разу повідомлення не подавав", - повідомляли у НАЗК.

Економічна правда