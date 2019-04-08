Коломойському не потрібен Приватбанк, хоче компенсацію 2 мільярди доларів

Олігарх Ігор Коломойський заявляє, що не має наміру повертати собі націоналізований "Приватбанк", але хоче повернути капітал у 2 мільярди доларів.

Про це він сказав в інтерв'ю "Економічній правді", відповідаючи на питання, чи планує він подавати нові позови з вимогою компенсації.

"Мені не потрібен Приватбанк. Але там лежало два мільярди доларів капіталу. Нехай повернуть, і немає питань", - сказав Коломийський.

Він додав, якщо суд встановить, що щось було неправильно або незаконно зроблено під час націоналізації, то "будемо якось домовлятися, вирішувати або судитися".

"Не обов'язково ж відразу судитися. Мені незрозуміла позиція держави. Вони хочуть залишити собі Приватбанк? Нехай залишають", - сказав олігарх.

За його словами, "Приватбанк" є тягарем для держави.

"Вона (держава, – ред.) не знає, що з банком робити. Держава просрала весь кредитний портфель, який був банку і зараз розповідає, що з вини Коломойського і Боголюбова по кредитах нічого не платиться", - заявив Коломойський.

Він додав, що після зміни влади в Україні він розраховує на "чесний і справедливий суд і чесну правову оцінку (націоналізації банку – ред.)".

"Поки буде Порошенко, ніякого справедливого суду в країні не буде. І не тільки з мого питання. Я нікуди не поспішаю. Для мене це не питання життя і смерті. Питання не в грошах, а в принципі", - сказав Коломойський.

Він також розповів, що МВФ "підбурював" державу відібрати у нього банк.

Читайте інтерв'ю повністю - Ігор Коломойський: Мені не потрібен "Приват", але нехай повернуть 2 мільярди доларів

ЕП з'ясувала, чи можливе повернення банку - Фокус на Приватбанк. Чи поверне Зеленський Коломойському банк після виборів

Нагадаємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.

Нещодавно Коломойський заявив, що сподівається отримати компенсацію за "Приватбанк" після виборів.

Переможець першого туру президентських виборів Володимир Зеленський заявив, що не розуміє, чому олігарху Коломойському мають повертати націоналізований "Приватбанк", і що йому все одно, що буде з Коломойським.

Також повідомлялося, що ФБР веде розслідування проти Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.

Українська правда