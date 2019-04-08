Коломойський розповів, як МВФ "підбурював" відібрати у нього банк

Екс-власник Приватбанку Ігор Коломойський назвав Міжнародний валютний фонд одним із бенефіціарів націоналізації фінустанови.

Про це він розповів у розмові з ЕП.

"Нехай правоохоронні органи розбираються з приводу того, хто що порушив в цьому процесі, а хто що не порушив. Були бенефіціари процесу, МВФ наприклад, але у них є імунна система. Юристи займаються тим, як до нього дістатися", - сказав Коломойський.

"Він (МВФ - ред.) "підбурював" до цієї справи. Були конкретні люди, які приїжджали та перевіряли як іде докапіталізація. Вони говорили про те, що ми не дамо Україні гроші до тих пір, поки ви не відберете у них банк" , - стверджує колишній власник Приватбанку.

18 грудня 2016 року уряд прийняв рішення про націоналізацію Приватбанку. Держава отримала 100% у його капіталі, а фінустанова була докапіталізована на суму 155,4 млрд грн.

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Економічна правда