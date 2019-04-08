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Українці втрачають на "прихованих" послугах мобільних операторів до 100 мільйонів на рік

Понеділок, 8 квітня 2019, 16:55
 

Офіс ефективного регулювання (BRDO) напрацьовує нормативні зміни, що допоможуть вирішити проблему втрати грошей абонентами мобільного зв’язку через контент-послуги, які вони не замовляли.

Про це повідомляє прес-служба BRDO у Facebook.

Як зазначили експерти, гроші з мобільного рахунку можуть зникати саме через контент-послуги – мелодії, гороскопи, анекдоти — обсяги продажів яких зростають із кожним роком.

"За нашою оцінкою, сукупний дохід від них у 2017 році перевищив 1 мільярд гривень!" — зазначили у BRDO.

І додали, що визначити, яка частина оплачених контент-послуг насправді не замовлялася споживачами, доволі складно.

"Однак, навіть якщо припустити, що таких 10%, то збитки споживачів становлять не менше 100 млн грн на рік", — додали експерти.

Як зазначили в BRDO, проблему визнає і сам регулятор — Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ).

Так, у кінці березня НКРЗІ опублікувала звіт на своїй сторінці, що підтверджує: підключення операторами контент-послуг без згоди абонентів було однією із двох основних проблем мобільного зв’язку у 2018 році (друга — відсутність тарифних планів без інтернету).

"Про зростання масштабу проблеми свідчить і динаміка відповідних скарг абонентів: порівняно з 2016 роком, їхня кількість у 2018-му зросла у 5 разів!" — наголосили у BRDO.

Водночас в Офісі ефективного регулювання підкреслили, що IT-cектор BRDO вже напрацьовує нормативні зміни, що допоможуть вирішити цю проблему.

Нагадаємо:

За даними АМКУ, "велика трійка" мобільних операторів скоротила термін дії ряду тарифних планів до чотирьох тижнів (28 днів).

Так, у серпні 2018 року lifecell заявив про переведення на 28-денну тарифікацію п'яти тарифних планів передоплати.

Раніше на розрахунковий період тривалістю чотири тижні перейшли оператори "Київстар" і "Vodafone Україна".

У вересні 2018 року Антимонопольний комітет почав розслідування факту зміни трьома найбільшими мобільними операторами країни розрахункового періоду в тарифних планах.

Як зазначалося, всього за 12 місяців абонентам тарифних планів із 28-денний тарифікацією доводиться сплачувати зв'язок 13 разів.

У березні 2019 року Vodafone повернув щомісячну абонплату, не дочекавшись рішення АМКУ.

Економічна правда

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мобільний зв'язок послуги

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