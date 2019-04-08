Уряд виділить на розвиток фермерства майже 6 мільярдів

У 2019 році уряд країни виділить на розвиток фермерства 5,9 мільярдів гривень.

Про це на власній сторінці у Facebook заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Він зазначив, що Україна увійшла в топ-5 експортерів до ЄС і топ-10 світових експортерів. Однак український АПК ще має величезний потенціал для розвитку, підкреслив він.

"Я б дуже хотів, щоб у нашій країні було не десятки тисяч, а сотні тисяч малих та середніх фермерів. Для цього наш уряд розширює підтримку агросектору", — написав прем’єр.

Зокрема, у 2019 році уряд виділить 5,9 млрд грн на програми розвитку фермерства, із яких:

1800 грн отримає агропідприємство на утримання кожної корови.

2500 грн отримає невеликий фермер для вирощування кожного теля.

А також компенсує:

30% вартості будівництва ферм.

80% вартості посадкового матеріалу для закладення молодих садів, виноградників та ягідників.

25% вартості української сільгосптехніки і обладнання.

30% вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна.

"Запроваджуємо цю програму вперше у 2019 році", — зазначив Гройсман.

І закликав "купувати українське, додавши, що "так ми підтримаємо нашого виробника та зробимо свій внесок у розвиток економіки".

Нагадаємо, 27 березня Кабмін виділив 700 мільйонів на утримання корів.

Нагадаємо:

Раніше агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" законно отримав найбільшу допомогу від держав — понад 800 мільйонів гривень.

Пізніше Гройсман заявляв, що програми підтримки агровиробництва з боку держави стануть більш адресними, а загальна сума дотацій сягне 7 мільярдів гривень, і пообіцяв поділитися "дотаціями Косюка" з іншими.

У січні 2019 року аграріям розсилали віруси під виглядом дотацій — як повідомили в Мінагрополітики, суб’єкти господарювання почали отримувати підозрілі листи від імені міністерства.

Економічна правда