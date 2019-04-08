Приватбанк позбавили прав вимоги до авіакомпанії Коломойського на 1,5 мільярда

Суд не задовольнив апеляцію державного Приватбанку в рамках справи про банкрутство ПАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" за клопотанням пов’язаної з групою "Приват" Ігоря Коломойського ТОВ "Галтера", власника 94,5% акцій авіакомпанії.

Відповідне рішення прийняв 22 березня Центральний апеляційний госпсуд, повідомляє Finbalance.

Приватбанк оскаржував визнання недійсними умови кредитних договорів, укладених між фінустановою та "Дніпроавіа" у 2011-2014 роках в частині нарахування винагороди за користування позиками.

17 грудня 2018 року Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи про банкрутство ПАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" відмовився задовольнити заяву Приватбанку про визнання його вимог до "Дніпроавіа" в розмірі 1,5 млрд грн.

Разом з тим, 17 грудня 2018 року суд затвердив реєстр вимог кредиторів "Дніпроавіа", включивши до нього вимоги Goiania Comercio E Servicos Internacionais LDA (920,8 млн грн і 489,5 млн грн), ТОВ "Альянс Партнер Груп" (823,8 млн грн), ТОВ "Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" (598,8 млн грн), ТОВ "Галтера" (545,9 млн грн), Troyon Assets Limited (340,6 млн грн), Feyen Consulting Limited (216,9 млн грн), Brassbox Limited (179,6 млн грн), "Укртатнафти" (132,8 млн грн).

Згідно з судовими матеріалами ще від 2011 року, "Дніпроавіа" орендувало літаки в Brassbox Limited, Goiania Comercio E Servicos Internatiocionais, Troyon Assets Limited, Feyen Counsulting Limited.

Восени 2017 року ЗМІ писали, що в "Дніпроавіа" вже не було повітряних суден, а принаймні частина з них перейшла до авіакомпанії "Роза вітрів". За твердженнями деяких ЗМІ, авіакомпанія "Роза вітрів" входить у сферу впливу групи "Приват".

15 січня 2019 року Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Фонду держмайна України та скасував рішення судів нижчих інстанцій у справі за позовом ФДМУ до ТОВ "Галтера" щодо розірвання договору про приватизацію "Дніпроавіа" та передав її на новий розгляд до суду першої інстанції.

"Дніпроавіа" здійснювала регулярні та чартерні авіарейси до країн Європи, Близького Сходу, СНД. Є одним із найбільших українських перевізників.



Фонд держмайна України наприкінці серпня 2009 року продав 94,572% акцій компанії ТОВ "Галтера". У результаті авіакомпанією через "Галтеру" володіє група "Приват" бізнесмена Ігоря Коломойського.



Рішенням госпсуду за поданням Дніпропетровської обласної прокуратури 30 березня 2017 року вирішено 94,5% акцій ПАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" списати на користь держави. Це питання надалі розглядають у судовому порядку.

Тим часом Печерський районний суд Києва за клопотанням Генпрокуратури наклав новий арешт на активи низки компаній, які прямо і непрямо пов'язані з групою "Приват" в рамках кримінального провадження про можливе виведення 19 млрд грн рефінансування, залученого "Приватбанком" у Нацбанку до націоналізації.

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