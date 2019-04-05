Новини 5 квітня: ризики з держбюджетом і торгова суперечка з РФ

Про торгову суперечку з Росією. Україна програла ключову торговельну суперечку з РФ у СОТ у справі щодо транзитних перевезень.

Про ризики з держбюджетом. Збереження наявних економічних тенденцій створює додаткові ризики виконання доходів держбюджету.

Про прогноз ВВП. Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році до 2,7% із 2,9%.

Про суд між "Нафтогазом" та Кабміном. Суд відмовив "Нафтогазу" в задоволенні позову про стягнення з Кабінету міністрів компенсації в розмірі 6,634 мільярда гривень за завданий компанії збиток в результаті спеціальних зобов'язань на ринку газу.

Про податки. Українці мають сплатити податки до 26 квітня у зв’язку з перенесенням робочих днів на травневі свята.

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Мілленіали обирають свіже смаження. Що сталося з ринком кави за рік

Зростання формату "кави на винос", фільтр замість американо і мода на V60. Компанія з автоматизації кафе, ресторанів і магазинів Poster проаналізувала покупки українців у тисячі кав'ярень країни.

Правила не писані: огляд нового флагмана Huawei P30 pro

26 березня компанія Huawei спробувала "переписати правила", як свідчить їх слоган, і презентувала новий флагман — Huawei P30 pro. Що вийшло? (рос)