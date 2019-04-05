Правила не писані: огляд нового флагмана Huawei P30 pro

У компанії заявили, що їх смартфони найпрогресивніші, а вбудовану камеру можна порівняти з професійним фотоапаратом.

При цьому компанія порівнювала фото, зроблені своїм смартфоном, із знімками флагманів інших виробників.

На питання, чому серед порівнянь немає камер Nikon або Canon, в компанії відповіли жартом. Там заявили, що Huawei P30 pro — професійна камера у світі смартфонів, і все, що можна було вмістити в телефон, вони вмістили.

ЕП протестувала флагман компанії і знає, чого очікувати від 200-грамового гаджета.

Камера

Як і в попередніх флагманах, Huawei зробила наголос на камері. Модуль P30 Pro складається з чотирьох камер: 40-, 16-, 6-мегапіксельної і спеціального 3D ToF-модуля, який вимірює відстань до об'єкта в кадрі.

Перша і третя камери мають оптичну стабілізацію, що дозволяє робити більш чіткі знімки навіть у цілковитій темряві. Ця функція справді вражає.

У селф-камері нема нічого особливого: 32 мегапікселі і багато поліпшень.

На презентації компанія розповіла про два нововведення: зміну стандартної колірної схеми RGGB (red-green-green-blue) на RYYB (red-yellow-yellow-blue), що дозволить пропускати більше світла і робити фотографії на 40% яскравішими, і нову рекордну позначку ISO (світлочутливість) — 409600.

Смартфоном можна фотографувати нічне небо або північне сяйво "з рук".

Апарат може робити знімки з більш широкою перспективою, до 120 градусів, і знімати за допомогою п'ятикратного оптичного, десятикратного гібридного і 50-кратного цифрового зумів.

У Huawei стверджують, що якість фото зберігається навіть при десятикратному зумі, а телефон наближає навіть недосяжне. Цей факт ЕП вдалося підтвердити на практиці.

Приклад роботи зуму

Друга функція, якою хизується компанія, — нічний режим.

Показуючи приклади нічного знімання, Huawei порівняла себе з останніми флагманами Apple і Samsung, але чомусь забула про Google, яка під час останньої презентації теж хвалилася нічними світлинами.

Однак якість знімків, зроблених уночі, вражає.

Оптика професійних фотокамер не завжди може конкурувати з штучним інтелектом смартфону.

Даша Дот

Однак іноді трапляються промахи і в штучного інтелекту, все залежить від сценарію зйомки.

За звичайних умов знімання фото, зроблені на професійну камеру і на смартфон, відрізнити майже неможливо.

До речі, камера P30 Pro в рейтингу камер смартфонів перевершила колишнього лідера, змістивши на друге місце попередній флагман компанії P20 Pro.

Дизайн

Зовні новий флагман мало чим відрізняється від попередньої версії. Від "чубчика", який після iPhone X є майже у всіх, в Huawei також не змогли відмовитися — фронтальну камеру потрібно кудись дівати. У Huawei "чубчик" перетворився на крапельку, але ситуацію це особливо не поліпшило.

Задня панель зроблена зі скла і радує любителів градієнтами і розмаїттям. Модель представлена п'ятьма кольорами: Black, Pearl White, Aurora, Amber Sunrise і Breathing Crystal.

mobile-review.com

Панель досить слизька, тому на телефон краще відразу одягнути чохол. До того ж, на склі залишаються відбитки пальців.

Екран

Huawei P30 Pro отримав OLED-дисплей діагоналлю 6,47 дюйма з підтримкою HDR10 і роздільною здатністю 1080 на 2340 пікселів. Максимальна яскравість нижча, ніж у конкурентів, та до передавання кольорів претензій нема. Вигнутий екран виробництва Samsung зручний, без випадкових бічних натискань.

Звук

Заради більшого екрана компанія пожертвувала розмовним динаміком. Співрозмовника чути через екран. Результатом цього стала відсутність стерео-режиму. Спікер гучний, але для слухання музики краще підключити колонку.

Від роз'єму 3,5 мм для навушників теж відмовилися: підключати гарнітуру можна або через USB-C, такі навушники йдуть в комплекті, або через Bluetooth.

Безпека

Стандартний захист на смартфоні складається з коду, сканера відбитка пальця і функції розпізнавання обличчя. Спроби розблокувати P30 за фотографією і відео обличчя успіхом не увінчалися.

Сканер відбитка пальця досить швидкий. Єдиний мінус того, що сенсор вбудували в екран, — до нього потрібно не просто доторкнутися, а сильно притиснути. Face ID у темряві спрацьовує через раз, усе залежить від того, чи достатньо світла від екрана потрапило на обличчя.

Продуктивність

Смартфон працює на процесорі Kirin 980, розробленому дочірньою компанією HiSilicon.

Ємність акумулятора Huawei P30 Pro — 4200 мАг. Від повного заряду смартфон "живе" до двох діб. Завдяки 40-ватній зарядці смартфон можна зарядити до 70% за півгодини і до 100% — за годину і кілька хвилин.

Пристрій підтримує технологію бездротової зарядки. Від смартфону можна заряджати інші гаджети, наприклад, бездротові навушники.

Технічні характеристики

Характеристика Huawei P30 Pro Huawei P30 Екран 6.47'',

OLED,

19.5:9,

2340x1080,

вигнутий екран 6.1'',

OLED,

19.5:9,

2340x1080 ОС Android 9 + EMUI 9.1 Android 9 + EMUI 9.1 SIM-картки 2 x Nano-SIM 2 x Nano-SIM Процесор HiSilicon Kirin 980:

2xCortex-A76 2.6 ГГц

2xCortex-A76 1.92 ГГц

4xCortex-A55 1.8 ГГц +Mali G76 720 МГц Dual NPU (нейроморфний процесор для функції ШІ) HiSilicon Kirin 980:

2xCortex-A76 2.6 ГГц

2xCortex-A76 1.92 ГГц

4xCortex-A55 1.8 ГГц +Mali G76 720 МГц Dual NPU (нейроморфний процесор для функції ШІ) Оперативна пам'ять 6/8 ГБ 6 ГБ Вбудована пам'ять 128/256 ГБ 128 ГБ Основна камера 40 Мп (ширококутна, f/1.6, OIS/AIS, AF)

20 Мп (ультраширококутна, f/2.2, AIS, AF)

8 Мп (телеоб'єктив перископічного типу, f/3.4, OIS/AIS, AF)

камера Huawei ToF 40 Мп (ширококутна, f/1.8, AIS, AF)

16 Мп (ультраширококутна, f/2.2 AIS, AF)

8 Мп (телеоб'єктив, f/2.4 AF, OIS/AIS, AF) Фронтальна камера 32 Мп (f/2.0, FF) 32 Мп (f/2.0, FF) Зум 5-кратний оптичний

10х гібридний

50х цифровий 3x оптичний

5х гібридний

30х цифровий Батарея 4200 мА*ч 3650 мА*ч Швидка зарядка Huawei SuperCharge (40 Вт) швидка безпровідна зарядка (15 Вт) + зворотна безпровідна зарядка Huawei SuperCharge (22,5 Вт) Комунікації BT 5.0, BLE, aptX, aptX HD, LDAC HD, HWA Audio 802.11 a/b/g/n/ac (wave2), 2.4G/5G, Wi-Fi direct, NFC GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo, USB 3.1 Type-C BT 5.0, BLE, aptX, aptX HD, LDAC HD, HWA Audio 802.11 a/b/g/n/ac (wave2), 2.4G/5G, Wi-Fi direct, NFC GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo, USB 3.1 Type-C Інше Huawei Acoustic Display,

вбудований в екран сканер відбитків пальців

захист від вологи IP68 вбудований в екран сканер відбитків пальців

mini-jack 3,5 мм

захист від пилу та бризок IP53

Огляд смартфона написаний за власною ініціативою редакції