Українці мають сплатити податки до 26 квітня — ДФС

Українці мають сплатити податки до 26 квітня у зв’язку з перенесенням робочих днів на травневі свята.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

"Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів "Про перенесення робочих днів у 2019 році" від 10.01.2019 № 7-р у квітні поточного року вівторок 30 квітня перенесено на суботу, 11 травня", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, зазначили у ДФС, останній день сплати нарахованих податкових зобов’язань із податків і зборів припадає на вихідний день — 30 квітня.

Водночас, нормами податкового кодексу не передбачено перенесення термінів слати податків і зборів (п.57.1 ст.57 Кодексу), підкреслили у ДФС.

"Тому сплату нарахованих поточних податкових зобов’язань необхідно здійснити не пізніше 26 квітня 2019 року", — резюмували у фіскальній службі.

Нагадаємо, що у 2018 році платники задекларували майже 100 мільярдів грн податку на прибуток.

Економічна правда