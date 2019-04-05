Рахункова палата повідомила про додаткові ризики виконання держбюджету

Збереження наявних економічних тенденцій створює додаткові ризики виконання доходів держбюджету.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, повідомляє сайт контрольного органу.

У результаті недонадходження у запланованих обсягах доходів, коштів від державних запозичень, приватизації державного майна і повернення кредитів план надходжень загального фонду державного бюджету не виконано на 35 млрд грн, або 10,8%.

Пацкан зазначив, що державний бюджет виконувався в умовах уповільнення зростання економіки. Реальний ВВП у січні–лютому, за оцінкою фахівців Рахункової палати, зріс на 1,6%.

Голова Рахункової палати зауважив, що план доходів загального фонду на січень–березень цього року не виконано на 16 млрд грн, або 8%.

Найбільше невиконання планового показника податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів – на 9 млрд грн, або 12%, зумовлене, зокрема, нижчими темпами зростання імпорту (7,5% у січні–лютому), ніж прогнозується на цей рік (9,1%), і відсутністю девальвації середнього курсу гривні до дол. США (прогноз на рік – 2,5%).

Нагадаємо:

Дефіцит державного бюджету у І кварталі 2019 року становив 25,3 мільярдів гривень при затвердженому річному показнику у сумі 90 мільярдів.

Доходи державного бюджету в березні 2019 року становили 85,7 мільярда гривень, що на 10% менше планового показника.