Всі розділи
Укр / Рус

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України в 2019 році

П'ятниця, 5 квітня 2019, 12:52
 

Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році до 2,7% із 2,9%.

Про це йдеться у квітневому огляді СБ "Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2019: Financial Inclusion".

Згідно з документом, СБ зберіг прогноз зростання ВВП в Україні в 2020 році на рівні 3,4%, у 2021-м — знизив до 3,7% із 3,8%.

Також, згідно з новим економічним прогнозом СБ, економічне зростання в регіоні Європи і Центральної Азії сповільниться до 2,1% у 2019 році з 3,1% в минулому році. Зазначається, що це обумовлено уповільненням світового зростання і невизначеними перспективами.

За оперативними даними Державної служби статистики, ВВП України в 2018 році зріс на 3,3%.

Нагадаємо, раніше МВФ спрогнозував, що інфляція в Україні за підсумками 2019 року становитиме 7%.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Світовий банк ВВП

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Світовий банк допоможе Україні з неплатоспроможними банками 25 березня 2019, 14:50
Незаконне збагачення: G7 та Світовий банк відреагували на скандальне рішення КС 4 березня 2019, 13:28
Рівні трудові права чоловіків і жінок: Україна біля Білорусі і Замбії 2 березня 2019, 16:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті