Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України в 2019 році

Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році до 2,7% із 2,9%.

Про це йдеться у квітневому огляді СБ "Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2019: Financial Inclusion".

Згідно з документом, СБ зберіг прогноз зростання ВВП в Україні в 2020 році на рівні 3,4%, у 2021-м — знизив до 3,7% із 3,8%.

Також, згідно з новим економічним прогнозом СБ, економічне зростання в регіоні Європи і Центральної Азії сповільниться до 2,1% у 2019 році з 3,1% в минулому році. Зазначається, що це обумовлено уповільненням світового зростання і невизначеними перспективами.

За оперативними даними Державної служби статистики, ВВП України в 2018 році зріс на 3,3%.

Нагадаємо, раніше МВФ спрогнозував, що інфляція в Україні за підсумками 2019 року становитиме 7%.