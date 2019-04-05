Україна програла транзитну суперечку з РФ у СОТ

Україна програла ключову торговельну суперечку з РФ у СОТ у справі щодо транзитних перевезень.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Київ оскаржував політичну заборону росіян, яка розірвала найкоротший шлях українських товарів на ринки Середньої Азії. Офіційно Світова організація торгівлі (СОТ) оприлюднить рішення за скаргою України проти Росії найближчим часом.

Розглянувши аргументи сторін, СОТ пристала на позицію РФ, що політична ситуація в Україні у 2014-2015 роках створювала суттєві загрози для її національної безпеки. А тому – обмеження транзиту вони не визнали порушенням.

Читайте детальніше у статті "Третя поразка у СОТ: які наслідки матиме провал у транзитній суперечці з РФ".

Європейська правда