Всі розділи
Укр / Рус

Україна програла транзитну суперечку з РФ у СОТ

П'ятниця, 5 квітня 2019, 11:12

Україна програла ключову торговельну суперечку з РФ у СОТ у справі щодо транзитних перевезень.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Київ оскаржував політичну заборону росіян, яка розірвала найкоротший шлях українських товарів на ринки Середньої Азії. Офіційно Світова організація торгівлі (СОТ) оприлюднить рішення за скаргою України проти Росії найближчим часом.

Розглянувши аргументи сторін, СОТ пристала на позицію РФ, що політична ситуація в Україні у 2014-2015 роках створювала суттєві загрози для її національної безпеки. А тому – обмеження транзиту вони не визнали порушенням.

Читайте детальніше у статті "Третя поразка у СОТ: які наслідки матиме провал у транзитній суперечці з РФ".

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

РФ СОТ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Російська компанія підтвердила відмову від українських ракет 25 березня 2019, 11:00
Україна та Росія домовляться про транзит газу після 2019 року — Міненерго РФ 25 березня 2019, 10:30
РФ і Угорщина домовилися про поставки газу на випадок зупинки транзиту через Україну 22 березня 2019, 09:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті