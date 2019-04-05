Суд відмовив "Нафтогазу" у стягненні з Кабміну 6,6 мільярда

Господарський суд Києва відмовив НАК "Нафтогаз України" в задоволенні позову про стягнення з Кабінету міністрів України компенсації в розмірі 6,634 мільярда гривень за завданий компанії збиток в результаті невизначення джерел фінансування покладених на НАК спеціальних зобов'язань на ринку газу.

Відповідне рішення суд прийняв 28 лютого, повідомляє УНІАН.

У жовтні 2018 року "Нафтогаз" звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Кабінету міністрів про стягнення в рахунок відшкодування заподіяної шкоди в розмірі 6,634 мільярда гривень.

Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що Кабмін своєю бездіяльністю, яке полягає у невизначенні джерел фінансування та порядку призначення компенсації, яка надається суб'єктам ринку природного газу, завдав "Нафтогазу" збитків на вказану суму.

Відзначається, що урядом при ухваленні рішення про покладання на компанію спеціальних зобов'язань на ринку природного газу в 2015 році був зазначений обсяг таких зобов'язань, але не було зазначено джерело фінансування і порядок визначення компенсації.

НАК має право подати апеляцію на дане рішення до 20 квітня 2019 року.

Нагадаємо, у березні "Нафтогаз" запропонував відмовитися від регульованих урядом цін на газ для населення.