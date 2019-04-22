Новини 22 квітня: Про гарячу воду, надії на Зеленського та підозру Гонтаревій

Про що всі говорили сьогодні?

Про гарячу воду. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці цього літа не буде такого довготривалого відключення, як це було минулого року.

Про надії на Зеленського. Європейська Бізнес Асоціація оприлюднила 7 першочергових кроків, яких очікує бізнес від обраного президента України.

Про керівника податкової. Окружний адміністративний суд міста Києва отримав дві позовні заяви про блокування конкурсу на заміщення посади голови податкової служби.

Про підозру Гонтаревій. Генеральна прокуратура викликає для вручення підозр і допиту екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та екс-очільницю Нацбанка Валерію Гонтареву.

Про "Нафтогаз". НАК "Нафтогаз України" виграла перші тендери на поставку електроенергії.

Про Смолія. Кандидат в президенти України Володимир Зеленський, який лідирує в другому турі виборів, не має наміру ставити свого главу Національного банку.

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Як Коломойський і Боголюбов вивели з Приватбанку 5,5 мільярда доларів

Журналісти Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) пояснили, як українські олігархи виводили кошти з Приватбанку. Свої висновки організація базує на аудиті компанії Kroll.

ДФС під блоком. Хто очолить митницю і податкову

Конкурси на посади голів податкової та митної служб блокуються. Хто в цьому зацікавлений, чому президент передчасно називає імена переможців і до чого це може призвести.