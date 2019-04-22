"Нафтогаз" почав торгувати електроенергією

НАК "Нафтогаз України" виграла перші тендери на поставку електроенергії.

Про це свідчать результати торгів на порталі Prozorro.

Таким чином, компанія вперше вийде на ринок електрики, оскільки до цього основна діяльність компанії була пов'язана з газом і нафтою.

"Нафтогаз" буде поставляти електрику обласному протитуберкульозному диспансеру в м. Кропивницький.

У компанії зазначають, що мова йде про порівняно невеликі обсяги, але це важливий для компанії досвід конкурентної боротьби на новому ринку.

"Надалі клієнти зможуть купувати у Нафтогазу не тільки газ, а й інші енергетичні продукти - на привабливих умовах і з якісним сервісом", - йдеться в коментарі компанії до свого посту.

Економічна правда