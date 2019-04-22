ДФС під блоком. Хто очолить митницю і податкову

Конкурси на посади голів податкової та митної служб блокуються. Хто в цьому зацікавлений, чому президент передчасно називає імена переможців і до чого це може призвести.

Останні два роки скандали не полишають Державну фіскальну службу. Головне податково-митне відомство країни втратило за останній час уже двох керівників через порушені проти них справи.

Відсутність повноцінного керівника, невдалі спроби реформи ДФС та досі не ліквідована податкова міліція — усе це повинно залишитися в минулому після поділу відомства на податкову та митну служби , які очолять нові керівники.

В останні два тижні 2018 року уряд ухвалив основні документи щодо реформи ДФС, а 20 березня 2019 року — оголосив конкурс на посади голів нових служб.

Усе йшло за планом до моменту, поки конкурси не почали активно блокувати, а прізвища майбутніх керівників не стали називати ще до закінчення відбору.

Чи відбудеться розподіл ДФС, хто зацікавлений у зриві конкурсу, і що про конкурс думають самі учасники?

У Мінфіну був план

Після відсторонення від виконання обов'язків керівника ДФС Романа Насірова в березні 2017 року відомство у статусі в. о. очолив Мирослав Продан, який був його керівником до 5 вересня 2018 року.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура запідозрила його у незаконному збагаченні , після чого Продан написав заяву про звільнення за власним бажанням. Напередодні САП повідомила , що справа проти керівника ДФС закрита.

Чиновник також обіцяв "обов'язково брати участь" у конкурсі на посаду керівника ДФС, однак пізніше, ймовірно, передумав. Зараз функції в. о. керівника відомства виконує Олександр Власов.

У меморандумі про співпрацю України з МВФ розділення ДФС на дві служби — один з головних маяків програми. Також, відповідно до документа, нові керівники повинні бути призначені до кінця квітня.

Передбачається, що протягом місяця керівники нових служб повинні були презентувати Мінфіну свої плани змін у підконтрольних їм відомствах.

У самому Мінфіні подальший розвиток подій бачили так: після призначення нових керівників почнеться процедура ліквідації ДФС, і вони зареєструють нові юридичні особи — митну та податкову служби.

Після реєстрації юридичних осіб ліквідаційна комісія ДФС повинна перевести як мінімум 30% персоналу в новостворені відомства.

"Вони очікують, що на це знадобиться 1-1,5 місяця. Першим махом планувалося призначити не 30%, а 70% працівників", — пояснює співрозмовник ЕП, знайомий з позицією міністерства.

За його словами, далі повинні початися розподіл сервісної та правоохоронної функцій, передавання баз даних на аутсорсинг Мінфіну, вирішення питання разом з парламентом щодо долі податкової міліції.

Як конкурси стали "скандальними"

У березні Кабінет міністрів оголосив конкурси на посади голів Державної податкової та Державної митної служб.

Конкурс складається з трьох стандартних етапів.

На першому етапі — перевірки на знання законодавства та володіння іноземною мовою (англійською або французькою).

Другий етап — розв'язання ситуаційних завдань.

Третій — співбесіда, яка включає презентацію кандидатами матеріалів з питань податкової чи митної політики.

У конкурсі на посаду голови Держмитслужби брали участь шість кандидатів, на посаду голови податкової служби — п'ять. Тут не обійшлося без скандалів та судових процесів.

Екс-керівник ДФС Роман Насіров першим оскаржив у суді рішення Кабінету міністрів про оголошення конкурсу на посади голів служб. У грудні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва поновив його на посаді голови ДФС, однак Кабмін подав апеляцію і рішення не набуло чинності.

Можливість його поновлення на посаді в уряді заперечували, а після рішення про розподіл ДФС джерела ЕП в уряді запевняли, що це взагалі неможливо. "Насіров може повернутися лише в орган, який ліквідується, і то, якщо буде відповідне судове рішення", — запевняв співрозмовник.

Пізніше суд відмовив Насірову у призупинці конкурсів на призначення голів податкової та митної служб.

Проте судовий позов надійшов не тільки від Насірова. Народний депутат від БПП Андрій Антонищак також подав до Київського окружного суду позов про визнання конкурсу незаконним.

"Найбільшу кількість балів (на конкурсі. — ЕП) набрав пан Верланов (заступник міністра фінансів Сергій Верланов, учасник конкурсу на посаду голови податкової служби. — ЕП), у якого є конфлікт інтересів і відсутній відповідний стаж роботи. Ще місяць тому були відомі результати конкурсу", — запевняв Антонищак у своєму дописі в Фейсбуці.

На думку депутата, конкурс проводиться між першим і другим турами виборів президента, "щоб було менше шуму".

19 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Антонищака — заблокував конкурс на призначення очільника митниці.

Чому оскаржується конкурс?

Незадоволені пояснюють свої дії так: переможці були визначені наперед, у Верланова як заступника міністра є юридичний конфлікт інтересів, є політичне втручання з боку влади.

"Політичне втручання" пов'язують з публічною позицією міністра фінансів Оксани Маркарової та президента Петра Порошенка. Раніше Порошенко передчасно оголосив імена нових керівників митниці та податкової.

"Я дуже щасливий з приводу рішення конкурсної комісії, яка на керівника (митниці. — ЕП) призначила заступника міністра економіки пана Нефьодова, а на позицію керівника Державної фіскальної служби (Державної податкової служби. — ЕП) — людину, яка активно працювала над введенням автоматичного відшкодування ПДВ, зараз заступника міністра фінансів, молоду людину (Сергія Верланова. — ЕП)", — сказав Порошенко в ефірі одного з телеканалів за п'ять днів до виборів.

Пізніше у президента уточнили, що ці кандидати пройшли лише перший етап конкурсу і процес триває, та вже було пізно.

Один з учасників конкурсу сказав ЕП, що цією заявою "Порошенко визначив політичне забарвлення Нефьодова та Верланова, зарахував їх до своїх політичних соратників і висловив їм свою підтримку".

"Із самого початку все складалося так, що виграють Нефьодов та Верланов. Потім своїх "трьох мушкетерів" — Верланова, Нєфьодова та Пєтухова (заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції. — ЕП) публічно підтримала Маркарова. Деякі інші учасники сприйняли такі заяви як вибіркове ставлення", — зазначає співрозмовник ЕП.

У співрозмовників в уряді інша точка зору. Вони упевнені, що за блокуванням конкурсу стоять інші мотиви.

Так, участь Антонищака у зриві конкурсу вони пояснюють його зв'язком з львівським бізнесменом з кримінальними зв'язками Ігорем Кривецьким, більш відомим за прізвиськом "Пупс". Львівські ЗМІ раніше писали, що Кривецький має стосунок до контрабанди.

Додаткова причина — відсутність політичної доцільності в призначенні керівників податкової та митниці з числа представників чинного уряду, адже через кілька місяців він зміниться.

Конфлікт інтересів, який начебто є у Верланова, та передбачуваність переможців юридично обгрунтувала Асоціація платників податків у листі прем'єр-міністру Володимиру Гройсману. Лист є в розпорядженні ЕП.

"Сергій Верланов є розробником умов конкурсу, оскільки очолює міжвідомчу робочу групу з розділення ДФС. В подальшому співбесіди з кандидатами проводитимуть учасники робочої групи, яких відбирав Верланов", — наголошується в листі.

Також в асоціації стверджують, що Кабмін некоректно сформулював конкурсні вимоги, щоб переможцями стали певні особи.

У Мінфіні ці аргументи спростовують.

"Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду голови державної податкової служби базуються на загальних вимогах, встановлених статтею 20 закону про держслужбу. Перевірку поданих документів на відповідність вимогам проводив спеціальний структурний підрозділ НАДС, який є незалежним компетентним органом", — відповіли ЕП у пресс-службі міністерства.

Також в міністерстві зазначили, що досвід роботи Верланова відповідає зазначеним кваліфікаційним вимогам конкурсу, зокрема, в частині досвіду роботи на керівних посадах у сфері державної податкової політики.

Такий досвід він отримав під час роботи в юридичній компанії Sayenko Kharenko і консалтинговій компанії PwC, в тому числі — в процесі підготовки проектів з реформування органів влади.

Відгуки про конкурс його учасників

Дмитро Олексієнко, директор ТОВ "Стандарт-аудит", бере участь у конкурсі на посаду голови податкової служби.

"До роботи комісії у мене зауважень нема. Процедурні етапи конкурсу відбуваються згідно із законом. Я готуюся до співбесіди і планую презентувати свою позицію, свій план можливих якісних змін у Державній податковій службі.

Звісно, позови в суди про оскарження конкурсу та заяви президента, у яких він відкрито висловлює підтримку певним кандидатам, викликають розчарування. Одна з причин, через яку конкурс може бути зірвано, — це політичне втручання.

Максим Нефьодов, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі.

"Я знаю, чому намагаються зірвати конкурс. Через те ж саме, чому є купа позовів з метою визнати конкурс недійсним.

Чесна людина на чолі митниці — це ж нечувано. Ви ж розумієте масштаб чорної каси на митниці та скільки груп впливу там є. Тому тінь на конкурс будуть кидати за будь-яку ціну.

Звісно, уряд буде оскаржувати рішення cуду про заборону рухатися далі. Не знаю, коли буде розгляд.

З усної критики автора позову депутата Андрія Антонищака я зрозумів, що, на його думку, до конкурсу допустили когось, хто не має необхідних семи років керівного стажу. Дивлячись на шорт-ліст фіналістів, важко повірити, що це може бути правдою".

Андрій Саварець, керівник громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки", експерт Центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна", бере участь у конкурсі на посаду голови митниці.

"Не хочу нікого звинувачувати, тому що всі кандидати так чи інакше стикаються з певним тиском. Сподіваюся, що апеляція скасує ухвалу суду про призупинення конкурсу і відбір триватиме".

Сергій Верланов, заступник міністра фінансів.

"Оскільки реформа ДФС — одна з найбільш очікуваних, то зацікавленими у зриві прозорого конкурсу на призначення очільників Державної митної служби та Державної податкової служби можуть бути тільки ті особи, які не готові і не планують брати участь у реформах.

Ті, хто не зацікавлені у прозорості і причетні до незаконних оборудок, категорично не згодні зі змінами, які ліквідують для них можливість безкарно порушувати правила".

Що далі

Співрозмовники ЕП в уряді допускають, що найближчим часом можуть з'явитися ще кілька судових позовів про оскарження результатів конкурсу щодо податкової служби.

За законом про державну службу, учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір, має право оскаржити рішення конкурсної комісії. Скарга на рішення конкурсної комісії подається протягом десяти днів з дня отримання письмового повідомлення про результати конкурсу. Саме в ці дні можливі нові судові спори.

"Один із законів фізики — сила дії дорівнює силі протидії — працює і в реформуванні ДФС.

Як тільки ми почали реально рухатися в реформуванні і робити конкретні кроки, включно з прозорим конкурсом, нас почали активно блокувати.

Адмінсуд таки заборонив комісії ухвалювати рішення щодо конкурсу на призначення керівника ДМС.

Ця тимчасова необґрунтована заборона, з якою ми будемо боротися, може затримати нас, але не зупинить", — так публічно відреагувала Маркарова на рішення суду про зупинку конкурсу на відбір керівника митниці.

У розмові з ЕП Маркарова зазначила, що у конкурсі могли взяти участь усі охочі.

"Все відбувається "під камери". На жаль, аншлагу серед кандидатів не було. Нема у нас сотні людей, які подалися на конкурс. Зате дуже багато людей розказали про неправильні умови", — зазначила вона.

За словами Маркарової, бізнес вимагає від Мінфіну реформувати ДФС, але так само він вимагає, щоби в процесі проведення змін не було ускладнень в поточній роботі.

"Саме тому ми вибрали підхід, який дозволяє Державній фіскальній службі нормально діяти. Передбачається, що нові структури створюватимуться паралельно", — пояснила міністр.

У випадку зриву конкурсу ДФС працюватиме у штатному режимі аж до створення нових структур, запевнила вона.