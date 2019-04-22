Бізнес назвав 7 першочергових очікувань від нового президента

Європейська Бізнес Асоціація оприлюднила 7 першочергових кроків, яких очікує бізнес від обраного президента України.

Відповідні очікування оприлюднені в прес-релізі Асоціації.

"Бізнес прагне бачити чіткі пропозиції, конкретні кроки та кандидатури на посади, які зможуть ефективно підтримати трансформаційні процеси в країні, реалізувати важливі зміни, а не косметичні реформи. Зазначені нижче сім кроків, на думку бізнес-спільноти, потрібні в перші ж місяці роботи", – наголосила виконавчий директор ЄБА Анна Дерев’янко.

Отож, перший крок – подання на посади Генерального прокурора та Голови СБУ, міністра закордонних справ та міністра оборони професіоналів з бездоганною репутацію та відсутністю зв’язків з олігархами або ж великим бізнесом.

Другий – презентація плану реформування правоохоронних органів з метою зниження тиску на бізнес та всебічне сприяння виконанню цього плану новопризначеними особами.

Третій – перезапуск Національного агентства з питань запобігання корупції та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, підтримка діяльності НАБУ та Всеукраїнської Асоціації кредитних спілок.

Четвертий – забезпечення макроекономічної стабільності, включаючи підписання меморандуму з МВФ щодо продовження співпраці. Крім того, гарантування незалежності Національного банку та публічна підтримка політики низького дефіциту бюджету.

П’ятий – захист та продовження структурних реформ, проведених у минулі роки, включаючи, але, водночас, не обмежуючись, наступними: реформою публічних закупівель, продовженням автоматичного відшкодування ПДВ та дерегуляції, реформою ДФС, медичною реформою, децентралізацією тощо.

Шостий – всебічне сприяння продовженню структурних реформ, в тому числі, шляхом публічної підтримки та ініціації законодавчих змін, починаючи з відкриття ринку землі та проведення прозорої приватизації великих держпідприємств з можливістю застосування британського права.

Сьомий – забезпечення незалежності ринкових регуляторів, починаючи з Антимонопольного комітету та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Нагадаємо:

21 квітня в Україні пройшов другий тур президентських виборів.

Центральна виборча комісія опрацювала 94.86% електронних протоколів другого туру виборів президента України. Володимир Зеленський набирає 73.18% голосів, Петро Порошенко - 24.49%.

Економічна правда