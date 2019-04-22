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ГПУ викликає Гонтареву для вручення підозри у справі Курченка

Понеділок, 22 квітня 2019, 13:35

Генеральна прокуратура викликає для вручення підозр і допиту екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та екс-очільницю Нацбанка Валерію Гонтареву.

Повістки для них оприлюднені на сайті ГПУ.

Раніше у прокуратурі говорили, що підозри для оточення президента Петра Порошенка були складені незаконно, а доказів злочинів Гонтаревої, Ложкіна і Філатова у слідства немає.

Кожного з них викликають "у якості підозрюваного".

У документах зазначений номер кримінального провадження, в яких, фігурують представники президентського оточення.

Йдеться про справу олігарха-втікача Сергія Курченка, підозрюваного у масштабних розкраданнях.

Підозра Гонтаревій стосується розкрадання і сприяння злочинцям, Філатову і Ложкіну – легалізації незаконних доходів і сприяння.

Усіх трьох викликають на 23 та 25 квітня.

На сайті ГПУ також опубліковані аналогічні повістки для екс-міністра екології Миколу Злочевського та співвласника інвесткомпанії ICU Костянтина Стеценка.

Наразі у Генпрокуратурі не коментують оприлюднені повістки.

Нагадаємо:

28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.

Водночас, інформаційне агентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського повідомило, що прокурор у цій справі Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка.

У Генпрокуратурі заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства.

В Адміністрації президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського.

Пізніше Кулик заявляв, що Порошенко, представники його адміністрації, нардепи БПП та керівництво Генпрокуратури втручалися у розслідування справи Курченка.

Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". Олігарх втік з України після Революції гідності.

Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців та журналістів, зокрема, щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.

Прокурор Кулик наразі є заступником начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури і колишнім прокурором сил АТО.

У жовтні 2016 року САП і НАБУ скерували до суду справу про незаконне збагачення Кулика.

Українська правда

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