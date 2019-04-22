ГПУ викликає Гонтареву для вручення підозри у справі Курченка
Генеральна прокуратура викликає для вручення підозр і допиту екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та екс-очільницю Нацбанка Валерію Гонтареву.
Повістки для них оприлюднені на сайті ГПУ.
Раніше у прокуратурі говорили, що підозри для оточення президента Петра Порошенка були складені незаконно, а доказів злочинів Гонтаревої, Ложкіна і Філатова у слідства немає.
Кожного з них викликають "у якості підозрюваного".
У документах зазначений номер кримінального провадження, в яких, фігурують представники президентського оточення.
Йдеться про справу олігарха-втікача Сергія Курченка, підозрюваного у масштабних розкраданнях.
Підозра Гонтаревій стосується розкрадання і сприяння злочинцям, Філатову і Ложкіну – легалізації незаконних доходів і сприяння.
Усіх трьох викликають на 23 та 25 квітня.
На сайті ГПУ також опубліковані аналогічні повістки для екс-міністра екології Миколу Злочевського та співвласника інвесткомпанії ICU Костянтина Стеценка.
Наразі у Генпрокуратурі не коментують оприлюднені повістки.
Нагадаємо:
28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.
Водночас, інформаційне агентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського повідомило, що прокурор у цій справі Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка.
У Генпрокуратурі заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства.
В Адміністрації президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського.
Пізніше Кулик заявляв, що Порошенко, представники його адміністрації, нардепи БПП та керівництво Генпрокуратури втручалися у розслідування справи Курченка.
Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". Олігарх втік з України після Революції гідності.
Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців та журналістів, зокрема, щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.
Прокурор Кулик наразі є заступником начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури і колишнім прокурором сил АТО.
У жовтні 2016 року САП і НАБУ скерували до суду справу про незаконне збагачення Кулика.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua