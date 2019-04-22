Суд може заблокувати конкурс на посаду голови податкової служби

Окружний адміністративний суд міста Києва отримав дві позовні заяви про блокування конкурсу на заміщення посади голови податкової служби.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів агентству "Інтерфакс-Україна".

"Минулого тижня Окружний адмінсуд м. Києва зупинив конкурс на посаду глави Державної митної служби. Також нам відомо, що в Окружний адмінсуд Києва вже подані заяви про забезпечення позову щодо зупинення іншого конкурсу - на посаду голови Державної податкової служби", - повідомили в прес- службі Мінфіну.

До суду повторно з позовом звернувся колишній глава Державної фіскальної служби Роман Насіров, другий позов подав екс-глава управління Державної податкової адміністрації в Харківській області Станіслав Денисюк.

"Ініціатори цього масштабного наступу - колишній глава Державної фіскальної служби Роман Насіров і співчуваючі йому особи: народний депутат Андрій Антонищак, колишній керівник Харківської податкової Станіслав Денисюк ... Їхня стратегія базується навколо захисту прав Насірова щодо поновлення на посаді голови ДФС", - зазначили в прес-службі Мінфіну.

Наміри позивачів - скасувати дію розпорядження Кабінету міністрів від 20 березня 2019 року №162-р і №163-р, яким оголошено конкурс на зайняття посад глав Державної податкової і митної служб, додали в Мінфіні.

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Нагадуємо:

18 квітня суд ухвалив рішення зупинити дію розпорядження Кабінету міністрів "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Державної митної служби".

В останні два тижні перед Новим роком уряд ухвалив документи щодо реформи ДФС. Таким чином Кабмін вирішив розділити ДФС на податкову та митну служби.

20 березня Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб. Зарплата керівників нових служб становитиме 24 тисячі гривень.

18 грудня 2018 року уряд ухвалив рішення про розділення ДФС на 2 окремих органи — митну та податкову служби, а 6 березня 2019 року затвердив відповідні положення про ці державні органи.

Згідно з текстом меморандуму МВФ, оприлюдненим у січні, значна кількість юридичних осіб, що входять до складу ДФС, буде ліквідовано в рамках реформи податкового адміністрування.