Новини 2 квітня: про газ, український AI та занепокоєння через курятину

Про що всі говорили сьогодні?

Про нестачу доходів держбюджету. Доходи державного бюджету в березні 2019 року становили 85,7 мільярда гривень, що на 10% менше планового показника.

Про український AI. Ізраїльська компанія Perion Network купила український стартап Septa Communications, розробника проекту Captain Growth, за 3,75 мільйона доларів.

Про 12-й оштрафований облгаз. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала ПАТ "Житомиргаз" за донарахування у платіжках на 850 тисяч гривень.

Про гроші для "Нафтогазу". Державна експортна кредитна агенція КНР Sinosure та НАК "Нафтогаз України" уклали Меморандум про надання групі "Нафтогаз" страхової квоти на 1 мільярд доларів, що дозволить залучити боргове фінансування та прямі інвестиції з КНР у межах цієї суми.

Про транзитну суперечку. Стокгольмський арбітраж призначив слухання на вимогу "Нафтогазу" щодо стягнення з російського "Газпрому" 11,58 мільярда доларів на квітень—травень 2021 року.

Про занепокоєння курятиною. Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі розкритикував Україну за використання лазівки в Угоді про асоціацію, у зв'язку з чим значно зріс експорт української курятини до ЄС.

Ви хочете дізнатися більше?

Полігон для обкатки схем. Як ліквідували банк Новинського і куди поділися 7 мільярдів

Банк "Форум" — перша фінустанова з "банкопаду" 2014 року, яка буде незабаром ліквідована. Проте це ще і перший банк, на якому "обкатували" різні схеми з виведення активів. Що сталося з банком після його падіння, куди зникли 7 мільярдів і що отримали вкладники?