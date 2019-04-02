Полігон для обкатки схем. Як ліквідували банк Новинського і куди поділися 7 мільярдів

Банк "Форум" — перша фінустанова з "банкопаду" 2014 року, яка буде незабаром ліквідована. Проте це ще і перший банк, на якому “обкатували” різні схеми з виведення активів. Що сталося з банком після його падіння, куди зникли 7 мільярдів і що отримали вкладники? (рос)

Март 2014 года запомнился банкротством двух крупных банков, что стало для Украины предвестником будущего финансового кризиса.

В марте неплатежеспособным был признан Брокбизнесбанк приближенного к семье Януковича Сергея Курченко, а спустя пару недель грянул гром и над банком "Форум" Вадима Новинского.

Если "Брокбизнес" к тому времени был уже "выпотрошен", а акционер сбежал в Москву, то банк "Форум" был работающим банком, где выполнялись все требования клиентов, а собственник публично заявлял о готовности вливать средства для его докапитализации.

Так "Форум" стал первым банком с реальной миллиардной стоимостью, на котором Фонд гарантирования стал практиковаться в управлении активами, а рынок — "обкатывать" новые схемы для ухода от обязательств.

С помощью этих схем в течение нескольких следующих лет в банковском секторе произойдет крупнейшее перераспределение капитала со времен большой приватизации.

Пример банка Новинского это подтверждает. Недавно Фонд гарантирования вкладов продал последние активы "Форума", и вскоре банк будет ликвидирован.

Результаты показательны: активы банка после признания его неплатежеспособным оценивали 7 млрд грн, но в итоге денег не хватило для расчета с физлицами, которым банк задолжал 5 млрд грн.

Как такое стало возможным, и что осталось в "Форуме" на финише?

Революционная целесообразность

В феврале 2014 года Нацбанк возглавил Степан Кубив. Ему пришлось принимать первые решения по выведению банков с рынка.

"Форум" на тот момент был далеко не самым плохим банком на рынке как по качеству активов, так и по уровню ликвидности. Из-за этого в банковской среде решение по "Форуму" стали называть "политическим".

Кубив не объясняет, что стало основанием для такого решения. Вопросы ЭП экс-глава НБУ проигнорировал.

"Не хотел бы голословно кого-то обвинять, но уверен, что он точно получил такую команду от самых высших должностных лиц. Это не его единоличное решение", — считает Новинский.

"Форум" был крупным банком. Среди 180 украинских банков он находился ближе ко второй двадцатке по размеру активов. В марте 2014 года при активах 10 млрд грн чистые обязательства банка составляли 9,7 млрд грн.

Однако такими показатели были только "на бумаге", в реальности активы банка стоили существенно ниже. По данным собеседников ЭП, размер оспариваемых банком в судах обязательств тогда достигал 5 млрд грн.

Несмотря на существенные проблемы, рабочий портфель без NPL (Non-performing loan, доля проблемных кредитов), составлял около 7 млрд грн. Примерно на такую же сумму независимые оценщики оценили активы и имущество банка после введения временной администрации.

Новинский недолго владел "Форумом". Он его купил у немецкой группы Commerzbank осенью 2012 года. На тот момент банк уже имел "дыру" в балансе.

"То, что у банка были проблемы с активами и ликвидностью, нельзя было скрыть. Мы занимались программой оздоровления еще за год до этого. Мы сразу пригласили НБУ на проверку, заказали у KPMG альтернативный аудит, который и показал все проблемы. Мы с НБУ наработали план решения проблемы", — вспоминает бывший глава правления банка Александр Морозов.

Несостоявшийся bail-in

На момент, когда в банк вошла временная администрация Фонда гарантирования вкладов, в возможность его ликвидации мало кто верил, включая самого Новинского.

У компаний, акционером которых он являлся, на счетах в "Форуме" было более миллиарда гривень по "старому курсу" — около 10 грн за долл.

"Мы до последнего времени считали, что это невозможно. Банк находился в нормальном состоянии. Да, были кризисные явления, связанные с революционными событиями, был существенный отток вкладов, но у нас были договоренности с НБУ.

При его небольшой поддержке мы бы спокойно прошли этот кризис. Я всех сотрудников просил не забирать средства из банка и никто этого не делал. Кроме того, все наши компании не вывели ни одной гривни со своих счетов, а это сотни миллионов", — уверяет ЭП Новинский.

Даже после введения временной администрации сложно было поверить в ликвидацию. Кубив на закрытых встречах рассказывал журналистам о вариантах спасения "Форума", а Новинский заявлял о готовности докапитализировать банк на 110 млн долл.

Новинский рассчитывал, что часть средств, необходимых для приведения нормативов банка в порядок он сможет получить в виде стабилизационного кредита от НБУ. Об этом, по словам Морозова, была договоренность с предыдущим руководителем НБУ Игорем Соркиным.

Соркин руководил Нацбанком в последний год президентства Виктора Януковича — с января 2013 года до 24 февраля 2014 года. Возглавив Нацбанк, Кубив назначил Соркина своим советником.

"Договоренность была достигнута с НБУ, когда главой был Соркин. Он присутствовал на ключевых правлениях НБУ по "Форуму" в качестве советника Кубива. Когда ключевое решение принималось — присутствовал Кубив и рядом сидел Соркин.

Мне было удобно. Я говорю: "Степан Иванович, хорошо, что здесь вот Соркин, так как была система договоренностей, мы все это подтверждаем". Но они уже их не придерживались", — вспоминает Морозов.

Кроме того, в Украине уже тогда мог состояться первый bail-in — часть крупных вкладов должны были конвертировать в акции банка с обязательной обратной опцией выкупа.

"Мы провели не одну встречу с Кубивым и Пасичником (Василий Пасичник, экс-глава Фонда гарантирования вкладов. — ЭП). Достигли договоренности о создании переходного банка. Был подписан протокол, где фиксировались обязательства сторон. Они говорят: "Можете перечислить нам деньги для подтверждения?". "Можем". Мы перечислили 50 млн долл.

Что сделал НБУ? Он пошел с исками против меня во все инстанции и арестовал деньги, несмотря на договоренности. Пасичник и Кубив меня обманули. Не только меня, но и вкладчиков. У меня сложилось впечатление, что изначально, когда они подписывали со мной протокол, не хотели его выполнять", — говорит Новинский.

Свою версию событий Кубив ЭП не рассказал, но, исходя из офциальных заявлений регулятора, было несколько причин несостоявшегося спасения банка.

Первая — "отсутствие законодательных оснований для выполнения заявленной реструктуризации относительно конвертации валютных обязательств в гривню и размещения новых выпусков акций банка взамен средств кредиторов".

Вторая — отсутствие доказательств договоренностей с НБУ о поддержке.

Третья — отсутствие доказательств наличия у Новинского 600 млн грн.

Однако Новинский утверждает, что основания были надуманными. В качестве доказательства он предоставил ЭП документы, которые якобы должны свидетельствовать об обратном.

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Почему "Форум" уменьшился

В итоге переговоры Фонда гарантирования и НБУ с потенциальными инвесторами оказались безуспешными. Банк неожиданно отправился на процедуру ликвидации.

"Когда банк только ушел в ликвидацию, не было ни электронной системы продаж, ни вариантов реструктуризации, а формирование коллегиальных органов находилось в зачаточном состоянии.

"Форум" стал банком, на котором отрабатывались процедуры, которые тогда были только выписаны в нормативных документах, но никогда не были реализованы", — объясняет заместитель директора-распорядителя ФГВ Светлана Рекрут.

До кейса с "Форумом" активов такого масштаба в Фонде гарантирования еще никогда не было.

Независимые оценщики оценили активы "Форума" 7,1 млрд грн. Общая сумма требований кредиторов — 9,16 млрд грн. Требования физлиц составили 5,1 млрд грн. Примерно 12 тыс вкладчиков имели в банке сбережения свыше 200 тыс грн на общую сумму 2,3 млрд грн.

Казалось, что шансы у вкладчиков физлиц получить свои средства достаточно высоки. Однако портфель банка стал резко ухудшаться: заемщики начали искать возможности не платить по кредитам.

"Базовое правило в работе с проблемными активами — работа должна быть поставлена очень быстро. Чем меньше дней просрочки, тем больше шансов вернуть деньги. Когда фонд входил в банк, клиенты месяц или два не могли понять, куда им платить.

Фонд думал, что станет очередь из покупателей и будет поднимать цену на активы? Что делали должники? Они понимали: чем больше будет просрочка, чем больше будет судов, тем дешевле оценщик оценит его кредит. Поэтому они тупо уходили в отказ", — рассказывает один из бывших заместителей председателя банка на правах анонимности.

Как банк опустошали должники

"Форум — банк, на примере которого мы впервые увидели, как могут выводиться активы, как используется с этой целью процедура банкротства заемщиков. Первое наше знакомство со всеми схемами, с которыми мы сталкивались в дальнейшем, произошло именно здесь", — отмечает Рекрут.

Одна из самых популярных схем — банкротство предприятия-должника.

По процедуре банкротства залоги по кредитам доставались не банку, а продавались на аукционах, а организовать торги по заниженной цене для аффилированных лиц было делом техники для квалифицированных юристов.

Таким образом, к осени 2016 года в "Форуме" из общего кредитного портфеля 10,5 млрд грн на банкротах числилось обязательств на 5,9 млрд грн.

Некоторые заемщики, которые не хотели платить по долгам, прибегали к "помощи" судебной системы. Это хорошо видно на примере пула кредитов группы WOG, которая была одним из крупнейших должников "Форума".

Суды запрещали фонду продавать активы на протяжении четырех лет, а когда сроки ликвидации банка подошли к концу, актив балансовой стоимостью 1,7 млрд грн был выкуплен з дисконтом 77% за 404 млн грн.

"Судебно-претензионная работа для нас сложнее, чем для частного собственника, который может себе позволить договариваться в судах, платить частным исполнителям. В отличие от наших оппонентов, мы жестко ограничены в наших действиях. В итоге процессы затягиваются и наши активы теряют в стоимости", — сетует Рекрут.

Еще одна весомая причина, из-за которой фонд не смог реализовать активы дороже, — отсутствие спроса на проблемные активы.

Активные розничные продажи активов начались в 2017 году с появлением системы Prozorro-sales. Площадка обеспечила прозрачность торгов, но вторую базовую проблему — отсутствие покупателей — она не решила.

Единственными покупателями кредитов в розничных продажах зачастую были сами заемщики.

Как часто покупатель кредита был связан с заемщиком? "Всегда", — отвечает собеседник ЭП, знакомый с процессом ликвидации "Форума". По его словам, конкуренция была в единичных случаях, когда были корпоративные войны.

Актив, попадая в Фонд гарантирования вкладов, существенно обесценивался, так как должник знал, что сможет выкупить свой долг с дисконтом 80%.

Активы, на которые не было спроса даже с дисконтом 80%, попадали в "пулы" и продавались с еще большей уценкой.

21 февраля фонд продал последний пул активов банка "Форум" балансовой стоимостью 12 млрд грн за 125 млн грн.

Практика "пулирования" активов позволила фонду уложиться в сроки и продать активы до окончания сроков ликвидации банка, но дисконты 99% не решили проблемы вкладчиков.

С чем остались вкладчики

Из кредиторских требований в размере 9 млрд грн, по данным фонда, удалось вернуть 3,645 млрд грн.

Из 3,645 млрд грн 2,7 млрд грн фонд оставил себе. Такую сумму он ранее потратил на выплаты гарантированных вкладов до 200 тыс грн. Еще 486 млн получил НБУ за ранее выданный банку рефинанс.

Вкладчикам четвертой очереди, чьи вклады превышали 200 тыс грн, было выплачено 410 млн грн. Предусматривается, что будет выплачено еще столько же. То есть большую часть своих сбережений они не получат.

На фоне ситуации с другими банками это неплохой результат. Выплаты вкладов четвертой очереди происходят в единичных случаях, что, как правило, говорит о сравнительно высоком качестве активов банка.

Спустя несколько месяцев юридическое лицо банка будет ликвидировано, и свои средства не вернут тысячи вкладчиков. Около 2,4 млрд грн было в банке у бизнеса, более 1 млрд грн — на счетах компаний, связанных с Новинским.

Ликвидация "Форума" показывает, насколько неидеальной была система гарантирования вкладов, с которой Украина начинала крупнейшую за свою историю очистку банковского сектора.

Коррумпированные суды, политическая месть, отсутствие законодательной базы и гибкости в принятии решений госорганов — за все это заплатили вкладчики "Форума".