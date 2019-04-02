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Держбюджет в березні не добрав 10% доходів

Вівторок, 2 квітня 2019, 10:50
 

Доходи державного бюджету в березні 2019 року становили 85,7 мільярда гривень, що на 10% менше планового показника.

Про це йдеться в даних на сайті Державної казначейської служби.

Загальний фонд держбюджету отримав 77,37 млрд грн - недовиконання щодо плану становило 7,4%.

Доходи держбюджету за січень-березень 2019 року становили 210,5 млрд грн, що нижче за план на 4,9%.

Доходи загального фонду держбюджету в січні-березні 2019 року становили 178,2 млрд грн, що на 8,2% менше в порівнянні з очікуваним показником.

Податкові надходження в березні становили 47,533 млрд грн, що на 2,3% менше плану.

Митниця перерахувала до держбюджету в березні на 9,6% менше, ніж очікувалося, - 27,554 млрд грн.

Відшкодування ПДВ знизилося до 12,598 млрд грн в порівнянні з 13,05 млрд грн в лютому 2019 року. В цілому березневий план по ДФС недовиконаний на 5,1%.

У січні-березні 2019 року надходження по податках становили 96,493 млрд грн, що на 7,8% нижче за план.

Митні надходження за цей період також показали негативний тренд - недовиконання плану становило 9,5%.

План по ДФС недовиконаний в січні-березні 2019 року на 8,6%.

Нагадуємо:

Закон про Державний бюджет України на 2019 рік набув чинності 1 січня.

У документі доходи зведеного бюджету на 2019 рік визначені у сумі 1,306 трлн грн, в тому числі по загальному фонду зведеного бюджету - 1,184 трлн грн.

Видатки зведеного бюджету та надання кредитів на наступний рік становлять 1,406 трлн грн, в тому числі по загальному фонду зведеного бюджету - 1,262 трлн грн.

Граничний обсяг дефіциту державного бюджету зменшиться до 2,28 % ВВП (у 2018 році дефіцит становив 2,4%).

Про всі деталі головного фінансового документу країни читайте у статті Економічної правди: Світанкові ризики. Які підводні камені містить ухвалений держбюджет.

Економічна правда

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