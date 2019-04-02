Китай надасть "Нафтогазу" страхове покриття на 1 мільярд доларів

Державна експортна кредитна агенція КНР Sinosure та НАК "Нафтогаз України" уклали Меморандум про надання групі "Нафтогаз" страхової квоти на 1 мільярд доларів, що дозволить залучити боргове фінансування та прямі інвестиції з КНР у межах цієї суми.

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

Як зазначили у НАК, отримання страхового покриття Sinosure не вимагає державної гарантії.

"А отже "Нафтогаз" не збільшуватиме навантаження на державний бюджет України для залучення 1 млрд долларів інвестицій у галузь", — пояснили у Нафтогазі.

На першому етапі під страхове покриття Sinosure мають залучити близько 160 млн дол. Ці гроші спрямують на фінансування чинних контрактів "Укргазвидобування" з китайськими корпораціями, що постачають бурове обладнання та здійснюють бурові роботи "під ключ".

На другому етапі ще близько 800 млн дол планується спрямувати на інші проекти групи "Нафтогаз". Ці проекти найближчим часом будуть узгоджені з китайською стороною, зазначає НАК.

У НАК додали, що група вже має досвід успішного співробітництва з Sinosure.

Так, у 2018 році завдяки страховому покриттю від Sinosure для "Укргазвидобування" придбано 13 бурових верстатів на 140 млн дол із відстроченням платежу на 5 років. Продавцем виступила компанія Honghua International, що входить до державного аерокосмічного концерну КНР.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Кабмін погодив залучення "Нафтогазом України" зовнішнього кредиту на суму до 1 мільярда доларів за рахунок випуску і розміщення облігацій терміном до 5 років.

НАК "Нафтогаз України" — українська національна нафтогазова група, що здійснює видобування, імпорт, транспортування, зберігання та продаж природного газу, нафти та нафтопродуктів. 100% акцій компанії належать державі.

Корпорація Sinosure – державна експортна кредитна агенція КНР, що працює за моделлю OECD. Сума застрахованих корпорацією ризиків на кінець 2017 року становила близько 3,4 трильйонів доларів, її кредитний рейтинг прирівнюється до суверенного рейтингу КНР.

Економічна правда