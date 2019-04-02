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Ізраїльська компанія купила українського розробника штучного інтелекту

Вівторок, 2 квітня 2019, 16:05
 

Ізраїльська компанія Perion Network купила український стартап Septa Communications, розробника проекту Captain Growth, за 3,75 мільйона доларів.

Про це повідомляється у прес-релізі Perion Network.

Septa Communications - український стартап, заснований підприємцями Дмитром Білашем і Дмитром Плешаковим у 2017 році. Їхній проект Captain Growth - це штучний інтелект, здатний аналізувати рекламу і в кілька кліків управляти маркетинговою активністю клієнтів.

Частина з 3,75 млн доларів будуть виплачені готівкою при поглинанні компанії. Частина, що залишилася суми прив'язана до досягнення певних KPI в наступні два роки з моменту укладення угоди.

Perion Network надає рекламні рішення для видавців і брендів.

"Завдяки запатентованій технології Captain Growth - Value Unlock - наша синхронізація дасть брендам важливу можливість отримати вигоду з того, що найефективніші інструменти будуть надані за потрібне користувачам в потрібний час - для безпрецедентного міжканального взаємодії", - заявили в компанії.

Відзначається, що придбання стартапа не зробить істотного впливу на фінансові результати Perion Network.

Нагадаємо:

Нещодавно McDonald's придбала ізраїльського розробника технологій штучного інтелекту Dynamic Yield Ltd. Це перше придбання McDonalds за останні кілька років і найбільше за останні два десятиліття.

Українець, який запускає ракету в США, продав розробника ігор великій групі.

Український Ajax Systems залучив 10 мільйонів доларів інвестицій.

У січні стартап-розшифрувальник з офісом в Україні залучив 23 мільйони доларів.

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технології штучний інтелект

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