Ізраїльська компанія купила українського розробника штучного інтелекту

Ізраїльська компанія Perion Network купила український стартап Septa Communications, розробника проекту Captain Growth, за 3,75 мільйона доларів.

Про це повідомляється у прес-релізі Perion Network.

Septa Communications - український стартап, заснований підприємцями Дмитром Білашем і Дмитром Плешаковим у 2017 році. Їхній проект Captain Growth - це штучний інтелект, здатний аналізувати рекламу і в кілька кліків управляти маркетинговою активністю клієнтів.

Частина з 3,75 млн доларів будуть виплачені готівкою при поглинанні компанії. Частина, що залишилася суми прив'язана до досягнення певних KPI в наступні два роки з моменту укладення угоди.

Perion Network надає рекламні рішення для видавців і брендів.

"Завдяки запатентованій технології Captain Growth - Value Unlock - наша синхронізація дасть брендам важливу можливість отримати вигоду з того, що найефективніші інструменти будуть надані за потрібне користувачам в потрібний час - для безпрецедентного міжканального взаємодії", - заявили в компанії.

Відзначається, що придбання стартапа не зробить істотного впливу на фінансові результати Perion Network.

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